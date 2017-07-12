Нижат Рахимов: Когда я выступал за сборную другой страны, такого отношения к спортсменам не было

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— Нижат, в каком ритме сейчас проходит сезон? Определились с приоритетами?

— Дышу текелинским воздухом (смеется). У нас сейчас проходят сборы в Текели, впереди Универсиада, но к ней я не успею подойти в хорошей форме, поэтому вместе с тренерским штабом решили, что я пропущу эти соревнования. Буду готовиться к чемпионату мира, который стартует в ноябре в США. Надеюсь, что покажу достойные результаты.

— У олимпийского чемпиона априори должны стоять самые высокие цели.

— Я всегда говорю, что там, где стал чемпионом, там и нужно оставить свои заслуги и медали. Впереди новые вершины, которые я хочу покорить. То, что было в Рио, осталось в Рио.

— После Олимпиады Ваша жизнь как-то изменилась?

— Первый месяц, конечно, был очень насыщенным: поздравления, подарки, чествования… Однако, через месяц все встает на свои места.

— В конце июня вместе с Жазирой Жаппаркуль Вы приняли участие в ежегодной Конференции Федерации тяжелой атлетики. Что можете отметить?

— Да, я был рад оказаться в числе участников. Президент ФТА — Жанат Тусупбеков — собрал тренеров, спортсменов и президентов региональных федераций, чтобы обсудить дальнейшее развитие тяжелой атлетики в Казахстане. Я искренне благодарен Жанату Рашидовичу за поддержку спортсменов, не оставляет без внимания ни один вопрос. Мне есть с чем сравнивать. Когда я выступал за сборную другой страны, такого отношения к спортсменам не было. Сейчас я понимаю, что в первую очередь должна быть психологическая поддержка, а не материальная.

Хочу рассказать один случай. После взвешивания на Олимпиаде в Рио Жанат Рашидович подошел ко мне и сказал несколько ободряющих слов, поддержал меня на духовном уровне, после чего я не мог выступить иначе. Успех в спорте в первую очередь зависит от правильного настроя и мотивации.

— Что бы Вы сказали молодым спортсменам, которые решили связать свою жизнь со спортом?

— Хотелось бы призвать всех заниматься спортом, развивать свои тело и свой дух. Верьте в себя, ведь только вы знаете на что вы способны!

Добавим, что Рахимов на Олимпиаде в Рио завоевал золотую медаль в весовой категории до 77 килограммов.