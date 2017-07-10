Победительница ЧМ-2013 Туриева возглавит команду российских штангисток на Универсиаде

Универсиада пройдет в период с 19 по 30 августа.

«В состав команды включены несколько известных спортсменок. например, чемпионка мира 2013 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Тима Туриева, которая выступит в весовой категории до 63 килограммов, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — А также Диана Мстиева, которая в апреле выиграла чемпионат Европы в весовой категории до 90 килограммов».

Собеседник агентства также сообщил, что в основной состав команды также вошли Диана Кузнецова (до 58 кг), Надежда Ломова (до 63 кг), Яна Кондрашова, Ани Саргсян (обе — до 69 кг), Мария Петрова (до 75 кг).

«Запасные участницы — Ольга Голованова, весовая категория до 48 килограммов, и Яна Григорьева, весовая категория до 48 килограммов», — добавил специалист.

Ключевой старт нынешнего года для российских штангистов — чемпионат мира, который пройдет в Анахайме (США), в период с 28 ноября по 5 декабря. На чемпионате Европы-2017 в Сплите (Хорватия) женская сборная России завоевала четыре награды высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую и стала победительницей общекомандного зачета.