Победительница ЧМ-2013 Туриева возглавит команду российских штангисток на Универсиаде
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Чемпионка мира 2013 года, серебряный призер мировых первенств 2014 и 2015 годов Тима Туриева включена в состав женской сборной России по тяжелой атлетике, которой в августе предстоит выступить на летней Универсиаде в Тайбэе, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер женской национальной команды Николай Колесников.
Универсиада пройдет в период с 19 по 30 августа.
«В состав команды включены несколько известных спортсменок. например, чемпионка мира 2013 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Тима Туриева, которая выступит в весовой категории до 63 килограммов, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — А также Диана Мстиева, которая в апреле выиграла чемпионат Европы в весовой категории до 90 килограммов».
Собеседник агентства также сообщил, что в основной состав команды также вошли Диана Кузнецова (до 58 кг), Надежда Ломова (до 63 кг), Яна Кондрашова, Ани Саргсян (обе — до 69 кг), Мария Петрова (до 75 кг).
«Запасные участницы — Ольга Голованова, весовая категория до 48 килограммов, и Яна Григорьева, весовая категория до 48 килограммов», — добавил специалист.
Ключевой старт нынешнего года для российских штангистов — чемпионат мира, который пройдет в Анахайме (США), в период с 28 ноября по 5 декабря. На чемпионате Европы-2017 в Сплите (Хорватия) женская сборная России завоевала четыре награды высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую и стала победительницей общекомандного зачета.
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