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10 июля 2017, 11:07 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Жазира Жаппаркуль: Представлять Казахстан — это большая честь

Серебряная призерка Олимпиады 2016 Жазира Жаппаркуль в интервью abctv.kz рассказала о восстановлении после Игр в Рио.

Серебряная <span class=error>призерка</span> Олимпиады 2016 <span class=error>Жазира</span> Жаппаркуль в интервью abctv.kz рассказала о восстановлении после Игр в Рио. Увеличить
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На Олимпийских играх в Рио 11 августа прошлого года Жазира Жаппаркуль, выступающая в весовой категории до 69 килограммов, стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, уступив первое место тяжелоатлетке из Китая Сян Яньмэй.

— Жазира, расскажите, насколько восстановились после Олимпиады?
— На самом деле вся усталость спала сразу после окончания соревнований. Конечно, это были непередаваемые моменты. Я еще раз хочу сказать большое спасибо всем казахстанцам за поддержку, которую они оказывали нам на Олимпиаде. Я благодарна руководству Федерации тяжелой атлетики Казахстана, Национальному олимпийскому комитету за то, что нам были созданы все условия, необходимые при подготовке к столь важным состязаниям. Представлять Казахстан на мировой арене — это большая честь. Спортсменам, наверное, вообще несвойственно говорить об усталости, а лучше отвести её в сторону и продолжать упорно идти к цели.

— Уже понемногу приступили к тренировкам?
— Да, мы уже начали подготовку. После Олимпиады некоторое время отдохнула, наконец, смогла посвятить себя родным, с которыми порой редко вижусь из-за плотного спортивного графика. Сейчас восстанавливаюсь и временами делаю тренировки.

— Если вспоминать Игры в Рио — чего все-таки не хватило, чтобы выиграть золотую награду?


Подошла к Играм с хорошей подготовкой, но именно на соревнованиях сказалось волнение.

— Есть ли у вас мысли в будущем сменить весовую категорию?
— Нет, мне кажется, что в 69 килограммов я чувствую себя нормально.

— Многих казахстанцев впечатлила новость о том, что все свои призовые деньги за успех на Олимпиаде Вы потратили на лечение 11-летней племянницы, страдающей детским церебральным параличом. Расскажите, каково сейчас состояние Альфии?
— Альфия сейчас в Астане. Проходит лечение. Я хотела отправить её на лечение в Германию, но пока решили, что будет лучше лечиться у нас, в Казахстане. Многие врачи говорят о том, что ей необходимы ЛФК и массаж для правильного развития. Часто общаюсь с ней, поддерживаю. Надеюсь, что она уже идет на поправку. Посмотрим, если от лечения здесь будет эффект, то будем продолжать в Казахстане. Если же нет, то постараюсь найти специалистов за рубежом, возможно, в Германии. Опять же всё это требует серьезных затрат. Вы, наверное, понимаете, что в данном случае, её будет нужно отправлять туда не раз и не два… Бороться с такой болезнью очень непросто. Я когда-то дала себе слово, что поставлю эту девочку на ноги, и она будет ходить. Это моя мечта.

— Уже наметили цели на следующую Олимпиаду?
— Безусловно, в Токио мне хочется завоевать «золото».

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