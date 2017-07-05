Байконурские спортсмены стали чемпионами мира
Байконурские спортсмены вернулись домой из Беларуси и Хорватии с большими победами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На проходившем в Минске Чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу в составе национальной сборной команды Республики Казахстан приняли участие два спортсмена из Байконура — Улан Ануар и Ерлан Смагулов.
Улан Ануар работает инструктором в спортивном оздоровительном комплексе «Байконур», мастер спорта международного класса. Выступая в соревнованиях в категории 83 кг, занял первое место, и по сумме троеборья стал чемпионом мира с результатом 795 кг.
Один из ведущих спортсменов Байконура, мастер спорта международного класса Ерлан Смагулов стал серебряным призёром Чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу в весовой категории 93 кг с результатом 822,5 кг в сумме троеборья.
Еще одна радостная весть пришла из города Умаг (Хорватия), где проходил Кубок мира по каратэ WKF среди юношей.
Спортсмен отделения
13-летний байконурский каратист Габиден Урынбаев стал единственным, занявшим первое место на Кубке мира по
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