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5 июля 2017, 13:27 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Байконурские спортсмены стали чемпионами мира

Байконурские спортсмены вернулись домой из Беларуси и Хорватии с большими победами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Байконурские спортсмены вернулись домой из <span class=error>Беларуси</span> и Хорватии с большими победами передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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На проходившем в Минске Чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу в составе национальной сборной команды Республики Казахстан приняли участие два спортсмена из Байконура — Улан Ануар и Ерлан Смагулов.

Улан Ануар работает инструктором в спортивном оздоровительном комплексе «Байконур», мастер спорта международного класса. Выступая в соревнованиях в категории 83 кг, занял первое место, и по сумме троеборья стал чемпионом мира с результатом 795 кг.

Один из ведущих спортсменов Байконура, мастер спорта международного класса Ерлан Смагулов стал серебряным призёром Чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу в весовой категории 93 кг с результатом 822,5 кг в сумме троеборья.

Еще одна радостная весть пришла из города Умаг (Хорватия), где проходил Кубок мира по каратэ WKF среди юношей.

Спортсмен отделения каратэ-до детско-юношеской спортивной школы города Байконура Габиден Урынбаев, тренирующийся под руководством старшего тренера-преподавателя Дилдоры Усмановой, занял на турнире первое место среди 55 спортсменов.

13-летний байконурский каратист Габиден Урынбаев стал единственным, занявшим первое место на Кубке мира по каратэ-до за всю историю выступления казахстанских спортсменов. В настоящее время Габиден готовится к Чемпионату Азии по каратэ-до WKF, который будет проходить с 13 по 16 июля 2017 года в Астане, сообщает пресс-служба администрации Байконура.

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