Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30279274/
4 июля 2017, 15:44 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетику

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Многократная чемпионка мира и Европы Оксана Сливенко, завершившая выступления в конце 2013 года, приняла решение вернуться в тяжелую атлетику для того, чтобы успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом Сливенко сообщила ТАСС.

Спортсменка на Играх-2008 выигравшая серебро в весовой категории до 69 кг в последний раз выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сливенко, на Играх-2008 в Пекине выигравшая серебро в весовой категории до 69 кг, в последний раз выступала на международных соревнованиях в ноябре 2013 года, когда на чемпионате мира в Польше стала четвертой.

«Я приняла решение вернуться в тяжелую атлетику, — сказала Сливенко. — Первым турниром после возвращения для меня может быть Гераклиада, которая состоится в конце июля в Москве. Но если я пойму, что я недостаточно готова к этому турниру, то не буду на нем выступать. Я не собираюсь форсировать тренировки и понимаю, что на главный старт сезона — ноябрьский чемпионат мира — у меня нет возможности отобраться».

«Я буду готовиться с прицелом на следующий сезон в своей любимой весовой категории до 69 кг, — продолжила спортсменка. — Первым международным стартом для меня должен стать чемпионат Европы.

Главная цель — это Олимпиада 2020 года, где я хочу выступить успешно".

В активе 30-летней Сливенко три золотых награды чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы. Не исключено, что совсем скоро она получит возможность обменять серебро ОИ-2008 на золото, так как у победительницы тех Игр китаянки Лю Чуньхун после перепроверки проб был обнаружен допинг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Четырехкратная чемпионка мира штангистка Каширина будет бороться за награды Гераклиады

Четырехкратная чемпионка мира штангистка Каширина будет бороться за награды Гераклиады

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Олимпиады-2012 в весовой категории свыше 75 кг тяжелоатлетка Татьяна Каширина подтвердила свое участие в Гераклиаде, которая пройдет с 21 по 23 июля в Москве. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики Сергей Сырцов.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетику

Жуков: наследие ОИ-2014 превзошло все ожидания спустя 10 лет после победы заявки Сочи

Павлюченкова проиграла австралийке Родионовой в первом круге Уимблдона