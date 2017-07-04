Четырехкратная чемпионка мира штангистка Каширина будет бороться за награды Гераклиады
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Олимпиады-2012 в весовой категории свыше 75 кг тяжелоатлетка Татьяна Каширина подтвердила свое участие в Гераклиаде, которая пройдет с 21 по 23 июля в Москве. Об этом сообщил журналистам первый
вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики Сергей Сырцов.
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На Гераклиаде будут представлены пять основных направлений: функциональное многоборье, тяжелая атлетика, легкая атлетика,
«Тяжелоатлетические состязания будут проходить с 21 по 22 июля, — заметил Сырцов. — В соревнованиях примут участие заслуженный мастер спорта, четырехкратная чемпионка мира Татьяна Каширина, а также девять мастеров спорта международного класса. Окончательная заявка по мужчинам будет известна 11 июля, но уже сейчас можно уверенно говорить, что в Гераклиаде будут соревноваться сильнейшие тяжелоатлеты страны, представители многих российских регионов».
«Уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне, — продолжил Сырцов. — Турнир пройдет на новом подиуме, который не имеет аналогов в России. Не думаю, что на турнире наши ведущие спортсмены будут штурмовать мировые рекорды.
Каширина в апреле на чемпионате Европы в хорватском Сплите стала семикратной победительницей первенства континента.
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