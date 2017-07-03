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3 июля 2017, 0:07 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Юрий Мельников: Вряд ли в сборной на чемпионате мира будут выступать все основные наши атлеты

На днях в Караганде прошла ежегодная конференция Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан. Одним из главных действующих лиц там был главный тренер сборной нашей страны Юрий Мельников.

На днях в Караганде прошла ежегодная конференция Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан. Одним из главных действующих лиц там был главный тренер сборной нашей страны Юрий Мельников. Увеличить
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Планами и задачами команды на ближайшие время корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попросил поделиться наставника национальной команды.

 — Юрий Александрович, впереди у сборной Казахстана главный старт в этом году — чемпионат Мира в американском Анахайме. Задачи перед командой на этот турнир уже поставлены?

 — На данный момент определенных задач перед командой еще не ставилось. В дальнейшем мы переговорим с президентом Федерации тяжелой атлетики Жанатом Тусупбековым, и определенные задачи на этот чемпионат представлены перед командой будут.

 — На мировой чемпионат поедут первые номера сборной?

 — Этот чемпионат Мира в Анахайме станет нелицензионным. Путевки на Олимпиаду в Токио будут разыгрываться на мировом чемпионате в следующем году. Поэтому вряд ли в сборной там будут выступать все основные наши атлеты. Вероятность их появления в Анахайме есть, но она небольшая. Скажу по тому же олимпийскому чемпиону Нижату Рахимову: будем смотреть, в какой форме находится этот атлет, и уже в дальнейшем будем определяться с его выступлением. Также это касается и призера Игр в Рио Александра Зайчикова.

 — Другие сборные так же поступают с составом на мировой чемпионат, где не разыгрываются олимпийские лицензии?

 — Такая практика присуща, конечно, практически всем сборным в мире тяжелой атлетике. Обычно на чемпионат Мира, который проходит после Олимпиады, не приезжают чемпионы и призеры прошедших до этого Олимпийских Игр. Все отдыхают и восстанавливаются после тяжелого олимпийского сезона, готовясь уже к лицензионному чемпионату в следующем году.

 — Где состоится следующий старт кандидатов в сборную команду Казахстана?

 — В августе в Талдыкоргане пройдет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. На нем мы будем просматривать спортсменов и вести отбор в сборную команду на мировой чемпионат.

 — А какие еще соревнования запланированы у казахстанцев на второе полугодие?

 — Соревнования Всемирной Универсиады пройдут в августе в Тайбэе. Также казахстанские атлеты примут участие в Азиатских Играх в закрытых помещениях в Ашхабаде. Ну, и в конце года в Анахайме пройдет чемпионат Мира.

 — Сейчас директором сборной Казахстана по работе с тренерским составом является Алексей Ни. Главные решения по составу принимаете совместно?

 — Алексей Геннадьевич, конечно, нам помогает, — к нему всегда можно обратиться за советом. Но у меня есть тренеры женской и мужской команд, с которыми сообща принимаем решения. Однако главное и последнее слово остается все же за мной, ведь я несу ответственность за результаты сборной команды.

 — Юношеская сборная Казахстана в этом году успешно выступила на чемпионате Мира в Таиланде. Собираетесь ли привлекать в главную команду молодых атлетов?

 — Да, наши молодые спортсмены выступили там отлично, и в дальнейшем на всех них, конечно, мы рассчитываем. В ближайшее время, к примеру, начну привлекать в команду Артема Антропова.

 — Казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова будет работать в в тренерском штабе сборной?

 — Сейчас Светлана ждет ребенка, и точно утверждать еще по этому вопросу не берусь. Скажу, что планы привлечь ее для работы с женской национальной командой, действительно, есть. Подобедова имеет очень большой опыт, и думаю, он, конечно, пригодится в команде для подготовки спортсменок — именно в женской сборной.

 — Сейчас ожидается решение о сроке дисквалификации Международной Федерацией тяжелой атлетики Ильи Ильина. Если она не будет превышать двух лет, возможно ли будет еще увидеть прославленного спортсмена на помосте?

 — Ну, если будет принято решение о дисквалификации на срок не более двух лет, то увидеть выступления Ильи в составе сборной Казахстана вполне реально.

 — Как сейчас обстоят дела с допингом в тяжелой атлетике у нас в Казахстане?

 — Нами проводится большая работа по борьбе с допингом, и мы стараемся, чтоб больше не повторялись такие неприятные инциденты, какие у нас были. Сейчас мы делаем анализы на допинг намного чаще, чем было прежде. В этом году в Шымкенте комиссией ВАДА были взяты пробы у тридцати казахстанских спортсменов взрослого и молодого состава, и, что отрадно, ни в одной из них не было обнаружено применение допинга нашими атлетами. Вообще, я сторонник того, чтобы как можно чаще брались анализы для проверки на допинг, — но это требует больших затрат.

 — Где сборная Казахстана будет проводить подготовку к мировому чемпионату?

 — Основные подготовительные сборы будут проходить, на территории нашей страны — в Шымкенте. Как я уже отмечал, в этом году мировой чемпионат будет нелицензионным. Вот уже в следующем году борьба за лицензии на чемпионате Мира будет нешуточной, — туда, безусловно, все страны привезут своих лучших спортсменов. Также в следующем году помимо чемпионата Мира нас ожидает еще один важный старт — это Азиатские игры в Индонезии. Именно к этим важнейшим стартам идет планомерная подготовка сборной Казахстана — там мы должны быть подготовлены на все сто процентов.

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