Федерация тяжелой атлетики обнародовала результаты антидопинговой борьбы на республиканском уровне

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И Федерация полностью поддержала официальное решение Дисциплинарной комиссии Казахстанского Национального антидопингового центра (КазНАДЦ) о санкциях в отношении казахстанского тяжелоатлета Ильдара Минниярова, в чьей соревновательной допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция, сообщает пресс-служба Федерации.

Дисциплинарная комиссия КазНАДЦ рассмотрела случай спортсмена в соответствии с нормами Всемирного антидопингового Кодекса, и вынесла решение о дисквалификации Ильдара Минниярова. Срок дисквалификации составит четыре года и начинается с 11 апреля 2017. Допинг обнаружен антидопинговой лабораторией в Дрездене (Германия), аккредитованной ВАДА, в пробах, направленных КазНАДЦ.

«Наша главная задача — воспитать здоровое, “чистое” от допинга поколение спортсменов. Мы на всех уровнях стараемся разъяснить атлетам все риски, к которым ведет употребление допинга. Также мы используем свои механизмы контроля, чтобы выявить случаи нарушения на местном уровне и принять соответствующие решения и санкции. Ведь на сегодняшний день ущерб от употребления допинга для мирового спорта в целом и для казахстанского в частности, является огромным, и мы сделаем все, чтобы минимизировать это явление», — прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин.

Добавим, что Федерация тяжелой атлетики Казахстана придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Обнаружение допинга на национальном уровне свидетельствует о реальной работе, проводимой КазНАДЦ при полном содействии ФТА РК.

За 2016-й год у казахстанских тяжелоатлетов было взято 260 проб. Лишь четыре из них показали наличие запрещенных препаратов в организме. На международном уровне таких случаев выявлено не было.