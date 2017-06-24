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24 июня 2017, 10:16 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Федерация тяжелой атлетики обнародовала результаты антидопинговой борьбы на республиканском уровне

Федерация тяжелой атлетики Казахстана обнародовала результаты антидопинговой борьбы на республиканском уровне. Так, за последний период выявился единичный случай использования запрещенных препаратов.

В ходе проверок был выявлен один случай использования запрещенных препаратов. Увеличить
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И Федерация полностью поддержала официальное решение Дисциплинарной комиссии Казахстанского Национального антидопингового центра (КазНАДЦ) о санкциях в отношении казахстанского тяжелоатлета Ильдара Минниярова, в чьей соревновательной допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция, сообщает пресс-служба Федерации.

Дисциплинарная комиссия КазНАДЦ рассмотрела случай спортсмена в соответствии с нормами Всемирного антидопингового Кодекса, и вынесла решение о дисквалификации Ильдара Минниярова. Срок дисквалификации составит четыре года и начинается с 11 апреля 2017. Допинг обнаружен антидопинговой лабораторией в Дрездене (Германия), аккредитованной ВАДА, в пробах, направленных КазНАДЦ.

«Наша главная задача — воспитать здоровое, “чистое” от допинга поколение спортсменов. Мы на всех уровнях стараемся разъяснить атлетам все риски, к которым ведет употребление допинга. Также мы используем свои механизмы контроля, чтобы выявить случаи нарушения на местном уровне и принять соответствующие решения и санкции. Ведь на сегодняшний день ущерб от употребления допинга для мирового спорта в целом и для казахстанского в частности, является огромным, и мы сделаем все, чтобы минимизировать это явление», — прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин.

Добавим, что Федерация тяжелой атлетики Казахстана придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Обнаружение допинга на национальном уровне свидетельствует о реальной работе, проводимой КазНАДЦ при полном содействии ФТА РК.

За 2016-й год у казахстанских тяжелоатлетов было взято 260 проб. Лишь четыре из них показали наличие запрещенных препаратов в организме. На международном уровне таких случаев выявлено не было.

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