Федерация тяжелой атлетики Казахстана посетила олимпийские объекты в Токио
Казахстанская делегация во главе с недавно избранным
вице-президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Жанатом Тусупбековым посетила олимпийские объекты в Токио и провела переговоры по подготовке к Олимпийским играм в 2020 году, сообщает пресс-служба ФТА РК.
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В ходе первого визита
Отметим, президент Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан Жанат Тусупбеков в ходе Избирательного конгресса IWF, прошедшего в Бангкоке, Таиланд, был избран новым
В рамках текущего визита была достигнута договоренность о взаимодействии ФТА РК и ФТА Японии в проведении тренировочных сборов казахстанских атлетов на базе Центра олимпийской подготовки Японии. Сборы будут организованы несколько раз в 2019 и 2020 годах до Олимпиады по специальному графику для обеспечения наилучшей адаптации казахстанских штангистов. Обе стороны приняли решение усилить сотрудничество и обмен опытом между тренерами, а также специалистами по медицине и питанию.
Кроме того, японская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта ФТА РК по организации крупных спортивных мероприятий, отметив успешное проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике в Алматы в 2014 году, а также участие Маркетинговой комиссии IWF в организации Олимпийских Игр-2016 в Рио.
Осмотр олимпийских объектов был приурочен к участию
Инициативы, которые реализовал президент ФТА РК, оказали существенное содействие развитию спортивной деятельности в тех странах, где тяжелая атлетика нуждается в поддержке. Работа, проводимая в Казахстане, была удостоена высокого международного признания, в том числе, инициативы, направленные на усиление антидопинговой дисциплины, массовое привлечение детей к спорту и улучшение условий тренировочного процесса по всей стране. Стоит также отметить, что ФТА РК продемонстрировало отличные результаты в координации маркетинговой кампании на прошедших Олимпийских Играх в Рио-2016. В 2016 году ФТА РК также активно способствовала первой международной трансляции чемпионата Азии по тяжелой атлетике.
Фото ФТА РК
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