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19 июня 2017, 14:25 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Россиянин Яркин завоевал бронзу на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Россиянин Вячеслав Яркин стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящем в Токио, в весовой категории до 77 килограммов.

Победу одержал кубинец Ейсон Лопес, набравший в сумме результат в 356 килограммов. На втором месте оказался Шахзод Худайберганов из Узбекистана (338 кг). Результат Яркина — 335 кг.

Чемпионат мира завершится 23 июня.
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Людмила Панкова в весовой категории до 53 кг завоевала бронзовую награду юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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