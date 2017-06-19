Россиянин Яркин завоевал бронзу на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Россиянин Вячеслав Яркин стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящем в Токио, в весовой категории до 77 килограммов.
Победу одержал кубинец Ейсон Лопес, набравший в сумме результат в 356 килограммов. На втором месте оказался Шахзод Худайберганов из Узбекистана (338 кг). Результат Яркина — 335 кг.
Чемпионат мира завершится 23 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter