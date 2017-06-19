Белоруска Людмила Панкова завоевала бронзу юниорского ЧМ по тяжелой атлетике в Токио

В двоеборье белоруска показала результат 186 кг (81 кг+105 кг). В ходе выступления на помосте в столице Японии Людмила Панкова неудачно стартовала, совершив ошибки в первых попытках в рывке на 78 кг и толчке на 100 кг. Однако далее смогла справиться с этими весами, показать более высокий результат и завоевать бронзовую награду мирового форума. Первое место заняла Жу Цяолинь из Китая — 197 кг (88 кг +109 кг), второе — Мария Гангур из Украины — 188 кг (84 кг+104 кг) .

В текущем сезоне для Людмилы Панковой это не первая награда на крупных международных соревнованиях. В апреле на взрослом чемпионате Европы в Хорватии она стала бронзовым призером с результатом 189 кг (83 кг+106 кг).

В юниорской сборной Беларуси она единственная из девушек, выступающих в Токио. Среди мужчин четвертый результат в двоеборье в категории до 62 кг показал Геннадий Лаптев — 271 кг (127 кг+146 кг). Победил представитель Китая Лин Жиксянь — 290 кг (130 кг + 160 кг). Белорусские спортсмены будут представлены еще в пяти весовых категориях. Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров продолжится до 23 июня.