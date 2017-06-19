Белорус Артем Савельев установил юниорский мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу в Минске

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В третий день соревнований среди юниоров до 23 лет Артем Савельев (весовая категория — 59 кг) завоевал малую серебряную медаль в приседаниях с отягощением на спине, а также установил мировой рекорд в данном упражнении в своей возрастной категории — 210 кг. Такой же результат чуть позже показал в этом упражнении атлет из России Сергей Чижиков, но занял первое место, оказавшись легче белоруса по собственному весу. Россиянину принадлежит и предыдущее достижение (200 кг) в этой дисциплине. В сумме трех упражнений на чемпионате мира белорусский спортсмен занял 4-е место. Золотую награду завоевал спортсмен из России Борис Комиссаров, серебряная награда досталась атлету из Канады Джейсону Луо, бронзовая — украинцу Владиславу Ермишину.

Атлет из Мстиславля Артем Савельев ранее успешно выступал на международных стартах, в прошлом году на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в Тарту (Эстония) он установил несколько мировых рекордов среди юношей до 18 лет.

Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу завершится 25 июня в минском Дворце спорта. Пауэрлифтинг — разновидность тяжелой атлетики, состоящая из трех упражнений: приседаний с отягощением на спине, жима штанги лежа и становой тяги штанги.