Атырауский силач перетянул пятитонный грузовик за 16 секунд

Участие в турнире приняли 18 силачей из России и Казахстана. Помериться силами приехали 5 представителей ЗКО, двое многоборцев из Актау, 1 спортсмен из Санкт-Петербурга, один из Астрахани. Шестерых богатырей представила Атырауская область, трое спортсменов приехали из Актобе.



Спортсмены испытали свои силы в пяти видах соревнований — поднятие бревна, «Прогулка фермера» (поднятие двух баллонов по 70 килограммов), кантовке колеса (340 кг) и становая тяга с автомобилем и тяга грузовика (5000 кг).



К слову, зрители также смогли попробовать свои силы в состязаниях, за что получили ценные призы и подарки от спонсоров.



По итогам всех пяти испытаний на первом месте оказался спортсмен из Атырау Эдуард Эдуард Кабдешев, который показал лучшие результаты — 15 раз перевернул колесо, и всего лишь за 16 с лишним секунд перетянул грузовик. Парню достался главный приз — телевизор. На втором месте оказался спортсмен из Уральска Николай Суетин, на третьем — спортсмен из Актау Дмитрий Наранов.



Самым сложным испытанием для участников силового многоборья стало становая тяга грузовика весом в 5 тонн. Расстояние, которое должны были преодолеть спортсмены составляло 25 метров.



Спортсмен Эдуард Кабдешев уже второй год подряд становится абсолютным чемпионом открытого турнира по силовому многоборью в Атырау. По словам одноклубников, в этом виде спорта ему нет равных на Западе Казахстана.



— Я занимаюсь спортом порядка 10 лет, именно — пауэрлифтингом и троеборьем, являюсь трехкратным серебряным призером Чемпионата Мира, четырехкратным призером Чемпионата Азии, пятикратным чемпионом Казахстана, рекордсменом по пауэрлифтингу, всегда рад принять участие в подобного рода соревнованиях, — рассказал Эдуард Кабдешев.