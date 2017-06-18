Атырауский силач перетянул пятитонный грузовик за 16 секунд
В Атырау прошел открытый чемпионат по силовому многоборью, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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Участие в турнире приняли 18 силачей из России и Казахстана. Помериться силами приехали 5 представителей ЗКО, двое многоборцев из Актау, 1 спортсмен из
Спортсмены испытали свои силы в пяти видах соревнований — поднятие бревна, «Прогулка фермера» (поднятие двух баллонов по 70 килограммов), кантовке колеса (340 кг) и становая тяга с автомобилем и тяга грузовика (5000 кг).
К слову, зрители также смогли попробовать свои силы в состязаниях, за что получили ценные призы и подарки от спонсоров.
По итогам всех пяти испытаний на первом месте оказался спортсмен из Атырау Эдуард Эдуард Кабдешев, который показал лучшие результаты — 15 раз перевернул колесо, и всего лишь за 16 с лишним секунд перетянул грузовик. Парню достался главный приз — телевизор. На втором месте оказался спортсмен из Уральска Николай Суетин, на третьем — спортсмен из Актау Дмитрий Наранов.
Самым сложным испытанием для участников силового многоборья стало становая тяга грузовика весом в 5 тонн. Расстояние, которое должны были преодолеть спортсмены составляло 25 метров.
Спортсмен Эдуард Кабдешев уже второй год подряд становится абсолютным чемпионом открытого турнира по силовому многоборью в Атырау. По словам одноклубников, в этом виде спорта ему нет равных на Западе Казахстана.
— Я занимаюсь спортом порядка 10 лет, именно — пауэрлифтингом и троеборьем, являюсь трехкратным серебряным призером Чемпионата Мира, четырехкратным призером Чемпионата Азии, пятикратным чемпионом Казахстана, рекордсменом по пауэрлифтингу, всегда рад принять участие в подобного рода соревнованиях, — рассказал Эдуард Кабдешев.
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