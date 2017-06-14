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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30075022/
14 июня 2017, 19:30 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

IWF признает свою ответственность за проблемы с допингом в тяжелой атлетике

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) шокирована результатами перепроверок допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов и признает свою ответственность за проблемы с допингом в этом виде спорта. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

Заседание исполкома федерации состоялось в среду в Токио.

IWF до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.

На недавнем заседании исполкома МОК сократил число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов ранее сообщил ТАСС, что тяжелая атлетика останется в соревновательной программе Олимпийских игр 2024 года.

«Заявив, что IWF всегда боролась против допинга и тех, кто хочет повлиять на целостность тяжелой атлетики, исполком IWF на этот раз готов принять незамедлительные меры и санкции, — говорится в сообщении. — В качестве первого результата открытого обсуждения исполком подтверждает, что целевая группа будет рекомендовать различные меры и инициативы для достижения установленных целей».
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