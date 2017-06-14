Тяжелая атлетика будет представлена на Олимпийских играх 2024 года

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IWF до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.

«Основной задачей международной федерации на сегодня является борьба с допингом. Сегодня на заседании ее исполкома было объявлено о том, что тяжелая атлетика сохраняется в программе Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, — сказал Агапитов. — На исполкоме было отмечено, что проблема заключается еще и в том, что МОК недостаточно осведомлен о том, насколько большая работа по борьбе с допингом проводится международной федерацией».

«Теперь наша задача — донести до МОК информацию обо всех действиях, которые были приняты за последнее время. Антидопинговая политика Международной федерации тяжелой атлетики одна из самых жестких».

Документ, который будет отправлен в МОК, будет обсужден на внеочередном заседании исполкома IWF, которое пройдет 30 сентября в Бухаресте.