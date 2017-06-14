Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30072031/
14 июня 2017, 15:44 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Тяжелая атлетика будет представлена на Олимпийских играх 2024 года

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тяжелая атлетика останется в соревновательной программе Олимпийских игр 2024 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов.

<em>МОСКВА 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Тяжелая атлетика останется в соревновательной программе Олимпийских игр 2024 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (<span class=error>ФТАР</span>) член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим <span class=error>Агапитов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

IWF до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.

«Основной задачей международной федерации на сегодня является борьба с допингом. Сегодня на заседании ее исполкома было объявлено о том, что тяжелая атлетика сохраняется в программе Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, — сказал Агапитов. — На исполкоме было отмечено, что проблема заключается еще и в том, что МОК недостаточно осведомлен о том, насколько большая работа по борьбе с допингом проводится международной федерацией».

«Теперь наша задача — донести до МОК информацию обо всех действиях, которые были приняты за последнее время. Антидопинговая политика Международной федерации тяжелой атлетики одна из самых жестких».

Документ, который будет отправлен в МОК, будет обсужден на внеочередном заседании исполкома IWF, которое пройдет 30 сентября в Бухаресте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве

"Кайрат" не получал от "Зенита" предложений о покупке Аршавина