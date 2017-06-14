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14 июня 2017, 11:03 | Летние: Тяжелая атлетика | БЕЛТА

Чемпионат мира по пауэрлифтингу пройдет с 15 по 25 июня в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье) пройдет с 15 по 25 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Белорусскую сборную представят 15 атлетов. Наибольшие надежды в этом виде спорта у хозяев турнира связывают с мировым рекордсменом среди молодежи по <span class=error>жиму</span> лежа Владиславом <span class=error>Попельским</span> чемпионкой мира 2016 года в категории до 47 кг Татьяной <span class=error>Домашиной</span>. Увеличить
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Белорусскую сборную представят 15 атлетов. Наибольшие надежды в этом виде спорта у хозяев турнира связывают с мировым рекордсменом среди молодежи по жиму лежа Владиславом Попельским, чемпионкой мира 2016 года в категории до 47 кг Татьяной Домашиной, а также серебряным призером чемпионата Европы этого года Снежаной Зубко.

Всего на помосте столичного Дворца спорта померяются силами 874 атлета из 52 стран мира. Организаторами чемпионата выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет и Белорусская федерация пауэрлифтинга.

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