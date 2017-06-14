Чемпионат мира по пауэрлифтингу пройдет с 15 по 25 июня в Минске
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по пауэрлифтингу (классическое троеборье) пройдет с 15 по 25 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Министерства спорта и туризма.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Белорусскую сборную представят 15 атлетов. Наибольшие надежды в этом виде спорта у хозяев турнира связывают с мировым рекордсменом среди молодежи по жиму лежа Владиславом Попельским, чемпионкой мира 2016 года в категории до 47 кг Татьяной Домашиной, а также серебряным призером чемпионата Европы этого года Снежаной Зубко.
Всего на помосте столичного Дворца спорта померяются силами 874 атлета из 52 стран мира. Организаторами чемпионата выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет и Белорусская федерация пауэрлифтинга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter