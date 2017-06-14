Чемпионат мира по пауэрлифтингу пройдет с 15 по 25 июня в Минске

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Белорусскую сборную представят 15 атлетов. Наибольшие надежды в этом виде спорта у хозяев турнира связывают с мировым рекордсменом среди молодежи по жиму лежа Владиславом Попельским, чемпионкой мира 2016 года в категории до 47 кг Татьяной Домашиной, а также серебряным призером чемпионата Европы этого года Снежаной Зубко.

Всего на помосте столичного Дворца спорта померяются силами 874 атлета из 52 стран мира. Организаторами чемпионата выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет и Белорусская федерация пауэрлифтинга.