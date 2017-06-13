Тяжелоатлетку из Норвегии дисквалифицировали на два года за мельдоний

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Допинг-проба была взята во внесоревновательный период 25 января 2015 года. Сообщается, что концентрация мельдония в пробе спортсменки составила 1,3 мкг/мл. По словам Касирье, она умышленно не принимала запрещенный препарат, а он попал в ее организм в результате экстренного лечения от малярии в Уганде в конце 2015 года. Спортсменка, которой 10 июня исполнилось 35 лет, является уроженкой Уганды, в Норвегию она переехала в 1998 году.

Штангистка была временно отстранена от участия в соревнованиях в апреле 2016 года. Дисквалификация спортсменки завершится 21 июля 2018 года.

Касирье была знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Она выигрывала серебро чемпионатов Европы в 2007 и 2009 годах в весовых категориях до 58 и до 63 кг соответственно.