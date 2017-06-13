Тяжелоатлетку из Норвегии дисквалифицировали на два года за мельдоний
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Антидонтидопинговый комитет Норвегии принял решение дисквалифицировать тяжелоатлетку Рут Касирье на два года за употребление мельдония. Об этом сообщает норвежский портал ABC Nyheter.
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Штангистка была временно отстранена от участия в соревнованиях в апреле 2016 года. Дисквалификация спортсменки завершится 21 июля 2018 года.
Касирье была знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Она выигрывала серебро чемпионатов Европы в 2007 и 2009 годах в весовых категориях до 58 и до 63 кг соответственно.
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года
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