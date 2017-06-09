Президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана назначен почетным консулом Грузии в РК

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Об этом стало известно сегодня в ходе его официальной встречи с послом Грузии в РК Зурабом Абашидзе, где ему торжественно был вручен консульский патент.

Отметим, что Тусупбеков является генеральным директором (СЕО) группы компаний KMGInternational — 100 процентов акций которых принадлежат АО «НК «КазМунайГаз». Он был удостоен этой важной дипломатической миссии в ходе заседания консульской комиссии, которая приняла во внимание его заслуги по налаживанию связей между деловыми кругами двух стран, активизации культурного и туристического обменов.

Консульский округ, в котором Жанат Тусупбеков представляет интересы дружественной страны, включает Карагандинскую область. В соответствии с Венской конвенцией о Консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, законодательством РК, а также международными договорами и соглашениями, участником которых является наша республика, Почетный консул представляет интересы Грузии, содействует деловому, торгово-экономическому и культурному сотрудничеству двух стран, которое нацелено на дальнейшее укрепление традиционных отношений и дружбы между Казахстаном и Грузией.

В свою очередь, Жанат Тусупбеков поблагодарил руководство Грузии, за оказанное доверие представлять страну, а также выразил готовность приложить все усилия для укрепления дружественного союза двух государств и народов.

Жанат Тусупбеков имеет большой профессиональный опыт по успешному управлению компаниями, последние 11 лет из которых были в нефтегазовой отрасли.

За отличные результаты Федерации тяжелой атлетики РК и организацию ряда международных событий как в стране, так и в мире, в мае 2017 года Тусупбеков был избран на должность вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики. Группа компаний KMG International оказывает постоянную поддержку и содействие Федерациям тяжелой атлетики в Румынии, Грузии и Казахстане.

С мая 2012 года он занимает должность Генерального директора (CEO) группы компаний KMG InternationalN.V., а также входит в состав его Совета директоров. Под его управлением за последние годы группа компаний продемонстрировала рекордные финансовые и операционные результаты, став одной из наиболее успешных нефтяных компаний в Румынии и одним из важнейших игроков в Черноморском и Средиземноморском регионах.