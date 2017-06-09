Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30028550/
9 июня 2017, 12:47 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана назначен Почетным консулом Грузии в РК

Президент казахстанской Федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков назначен Почетным консулом Грузии в Республике Казахстан.

Жанату Тусупбекову торжественно вручили консульский патент. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом стало известно сегодня в ходе его официальной встречи с послом Грузии в РК Зурабом Абашидзе, где ему торжественно был вручен консульский патент.

Отметим, что Тусупбеков является генеральным директором (СЕО) группы компаний KMGInternational — 100 процентов акций которых принадлежат АО «НК «КазМунайГаз». Он был удостоен этой важной дипломатической миссии в ходе заседания консульской комиссии, которая приняла во внимание его заслуги по налаживанию связей между деловыми кругами двух стран, активизации культурного и туристического обменов.

Консульский округ, в котором Жанат Тусупбеков представляет интересы дружественной страны, включает Карагандинскую область. В соответствии с Венской конвенцией о Консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, законодательством РК, а также международными договорами и соглашениями, участником которых является наша республика, Почетный консул представляет интересы Грузии, содействует деловому, торгово-экономическому и культурному сотрудничеству двух стран, которое нацелено на дальнейшее укрепление традиционных отношений и дружбы между Казахстаном и Грузией.

В свою очередь, Жанат Тусупбеков поблагодарил руководство Грузии, за оказанное доверие представлять страну, а также выразил готовность приложить все усилия для укрепления дружественного союза двух государств и народов.

Жанат Тусупбеков имеет большой профессиональный опыт по успешному управлению компаниями, последние 11 лет из которых были в нефтегазовой отрасли.

За отличные результаты Федерации тяжелой атлетики РК и организацию ряда международных событий как в стране, так и в мире, в мае 2017 года Тусупбеков был избран на должность вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики. Группа компаний KMG International оказывает постоянную поддержку и содействие Федерациям тяжелой атлетики в Румынии, Грузии и Казахстане.

С мая 2012 года он занимает должность Генерального директора (CEO) группы компаний KMG InternationalN.V., а также входит в состав его Совета директоров. Под его управлением за последние годы группа компаний продемонстрировала рекордные финансовые и операционные результаты, став одной из наиболее успешных нефтяных компаний в Румынии и одним из важнейших игроков в Черноморском и Средиземноморском регионах.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Алексей Ни прокомментировал возможность выступления Ильина и Чиншанло на Олимпиаде в Токио

Алексей Ни прокомментировал возможность выступления Ильина и Чиншанло на Олимпиаде в Токио

Экс-наставник сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни не исключает возможность возвращения Ильи Ильина на помост. Кроме того, в интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что Зульфия Чиншанло еще до оглашения срока дисквалификации приняла решение по возможности вновь выступить на Олимпиаде.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана назначен почетным консулом Грузии в РК

Видео подготовки Ковалева к бою с Уордом

"Канело" провел приуроченную к бою с Головкиным фотосессию