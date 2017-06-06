Алексей Ни прокомментировал возможность выступления Ильина и Чиншанло на Олимпиаде в Токио

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Отметим, что Чиншанло, согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (МФТА), отстранена от занятий спортом на два года, отсчет идет с 26 мая 2016-го, когда в допинг-пробах с лондонской Олимпиады были обнаружены запрещенные препараты. Официально известно, что датой окончания дисквалификации значится 10 июня 2018 года. В свою очередь по делу Ильина решение еще не было вынесено.

«С Чиншанло я по-прежнему общаюсь. Постоянно поддерживаю с ней связь. Еще до того, как был определен срок дисквалификации, у нас с ней был серьезный разговор на эту тему. И тогда она решила, что если у нее появится любая малейшая возможность выступить на Олимпиаде, она это сделает. И теперь, после того, как стал известен срок, возвращаться однозначно стоит. Хотя бы для того, чтобы доказать в очередной раз, что она олимпийская чемпионка. Могу сказать, что настроена она очень серьезно. Это ее большое желание. Будем делать для этого все возможное от нас.

Что касается Ильи Ильина, то ситуация практически идентична. Я думаю, что если появится шанс, возможность — он им однозначно воспользуется.

По нему еще не вынесли решения, и лично я не знаю, когда состоится итоговое слушание. Этим вопросом занимается Федерация тяжелой атлетики Казахстана вкупе с иностранными адвокатами. Если же в связи с нюансами дела Илье дадут также два года, то мое мнение, что он выступит в Токио. И да, то, что он сейчас тренируется говорит о том, что он поддерживает форму. Так что будет в тонусе на случай положительного исхода, — прокомментировал Ни.

Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики огласила решение дисциплинарной комиссии, где Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступила в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

Также сообщалось, что при содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.