Алексей Ни прокомментировал возможность выступления Ильина и Чиншанло на Олимпиаде в Токио
Экс-наставник сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни не исключает возможность возвращения Ильи Ильина на помост. Кроме того, в интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что Зульфия Чиншанло еще до оглашения срока дисквалификации приняла решение по возможности вновь выступить на Олимпиаде.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что Чиншанло, согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (МФТА), отстранена от занятий спортом на два года, отсчет идет с 26 мая 2016-го, когда в
«С Чиншанло я
Что касается Ильи Ильина, то ситуация практически идентична. Я думаю, что если появится шанс, возможность — он им однозначно воспользуется.
По нему еще не вынесли решения, и лично я не знаю, когда состоится итоговое слушание. Этим вопросом занимается Федерация тяжелой атлетики Казахстана вкупе с иностранными адвокатами. Если же в связи с нюансами дела Илье дадут также два года, то мое мнение, что он выступит в Токио. И да, то, что он сейчас тренируется говорит о том, что он поддерживает форму. Так что будет в тонусе на случай положительного исхода, — прокомментировал Ни.
Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики огласила решение дисциплинарной комиссии, где Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступила в силу с момента обнаружения нарушения в результате
Также сообщалось, что при содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.
Ильин был также отстранен от соревнований
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