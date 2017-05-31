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31 мая 2017, 7:50 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Допинг-проба пауэрлифтера из Канады дала положительный результат на 11 запрещенных веществ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Канадский пауэрлифтер Томас Джеймэл дисквалифицирован на четыре года за положительную допинг-пробу, которая показала наличие в организме спортсмена 11 запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс- служба Канадского центра по вопросам этики в спорте (CCES).

<em>МОСКВА 31 мая. /ТАСС/. </em>Канадский пауэрлифтер Томас <span class=error>Джеймэл</span> дисквалифицирован на четыре года за положительную <nobr>допинг-пробу</nobr> которая показала наличие в организме спортсмена 11 запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс- служба Канадского центра по вопросам этики в спорте (<span class=error>CCES</span>). Увеличить
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Допинг-проба была взята у спортсмена во время соревновательного периода 11 февраля. Образец мочи атлета показал наличие в организме 11 запрещенных веществ: нандролона, тестостерона, метандиенона, оксандролона, оксиметолона, клостебола, болденона и дростанолона (S1 анаболические агенты), тамоксифена и летрозола (S-гормон 0,4 и метаболические модуляторы), а также марихуаны.

Джеймаэл, проживающий в Сиднее (Австралия), отстранен от любой соревновательной деятельности в любом виде спорта до 19 апреля 2021 года.
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