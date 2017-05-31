Допинг-проба пауэрлифтера из Канады дала положительный результат на 11 запрещенных веществ
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Канадский пауэрлифтер Томас Джеймэл дисквалифицирован на четыре года за положительную
допинг-пробу, которая показала наличие в организме спортсмена 11 запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс- служба Канадского центра по вопросам этики в спорте (CCES).
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Джеймаэл, проживающий в Сиднее (Австралия), отстранен от любой соревновательной деятельности в любом виде спорта до 19 апреля 2021 года.
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