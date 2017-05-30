Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допинг
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал российского пауэрлифтера Сергея Сычева на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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«Хотя Сычев во второй раз нарушил антидопинговые правила, срок его дисквалификации был сокращен, поскольку он смог доказать, что запрещенное вещество не было задекларировано в употребленной им пищевой добавке», — говорится в заявлении.
Сычев принял участие на Паралимпиадах 2008 и 2012 годов, на которых стал четвертым.
МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в
В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.
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