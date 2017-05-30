Глава ФТА РК стал вице-президентом Международной федерации тяжелой атлетики
Накануне, 29 мая, в Бангкоке завершился первый день Избирательного конгресса международной Федерации тяжелой атлетики (МФТА). С большим отрывом от конкурентов президент казахстанской Федерации Жанат Тусупбеков победил на выборах и стал одним из
вице-президентов МФТА, сообщает пресс-служба ФТА РК (Федерации тяжелой атлетики Казахстана).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Конгресс высоко оценил работу Жаната Тусупбекова в качестве председателя маркетинговой комиссии с 2015 по 2017 года, отметив отличные организаторские способности лидера ФТА РК, в частности проведение успешной маркетинговой кампании на прошедших Олимпийских играх в Рио и организацию международной трансляции чемпионата Азии по тяжелой атлетики, начиная с 2016 года. Также международное спортивное сообщество не оставило без внимания успехи маркетинговой комиссии по привлечению адресной спонсорской помощи для тех стран, где развитие тяжелой атлетики нуждается в поддержке.
Отдельно высоких оценок была удостоена работа, проводимая в Казахстане, а именно усиление антидопинговой дисциплины (за 2016−2017 года не было ни одного положительного результата
Добавим, что президентом был вновь переизбран Тамаш Аян (Венгрия). Ниже представлены все результаты выборов.
Генеральный секретарь — Мохаммед Джалуд (Ирак);
Первый
Вице-президенты: Жанат Тусупбеков (Казахстан), Хосе Карлос Киньонес (Перу), Нику Влад (Румыния), Петр Крол (Чехия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter