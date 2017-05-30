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30 мая 2017, 9:13 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Глава ФТА РК стал вице-президентом Международной федерации тяжелой атлетики

Накануне, 29 мая, в Бангкоке завершился первый день Избирательного конгресса международной Федерации тяжелой атлетики (МФТА). С большим отрывом от конкурентов президент казахстанской Федерации Жанат Тусупбеков победил на выборах и стал одним из вице-президентов МФТА, сообщает пресс-служба ФТА РК (Федерации тяжелой атлетики Казахстана).

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Конгресс высоко оценил работу Жаната Тусупбекова в качестве председателя маркетинговой комиссии с 2015 по 2017 года, отметив отличные организаторские способности лидера ФТА РК, в частности проведение успешной маркетинговой кампании на прошедших Олимпийских играх в Рио и организацию международной трансляции чемпионата Азии по тяжелой атлетики, начиная с 2016 года. Также международное спортивное сообщество не оставило без внимания успехи маркетинговой комиссии по привлечению адресной спонсорской помощи для тех стран, где развитие тяжелой атлетики нуждается в поддержке.

Отдельно высоких оценок была удостоена работа, проводимая в Казахстане, а именно усиление антидопинговой дисциплины (за 2016−2017 года не было ни одного положительного результата допинг-теста среди казахстанских атлетов на международных соревнованиях); массовое привлечение детей к спорту и улучшение условий тренировочного процесса.

Добавим, что президентом был вновь переизбран Тамаш Аян (Венгрия). Ниже представлены все результаты выборов.

Генеральный секретарь — Мохаммед Джалуд (Ирак);
Первый вице-президент — генерал Интарат Йодбангтой (Таиланд);
Вице-президент — Урсула Папандреа (США);
Вице-президенты: Жанат Тусупбеков (Казахстан), Хосе Карлос Киньонес (Перу), Нику Влад (Румыния), Петр Крол (Чехия).

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