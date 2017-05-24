Как олимпийский чемпион Рахимов не оставил человека в беде

О произошедшем случае Назим поведал в своем инстаграме (орфография и пунктуация сохранены).

«Такие истории мы обычно читаем на просторах интернета и мне, например всегда тяжело верилось в них. По крайней мере до сегодняшнего дня, когда я лично стал свидетелем этой истории.

Встретились мы сегодня с Нижатом для обсуждения некоторых проектов, и во время встречи к нам подошёл пожилой человек лет 45−55 (назовём его Д) попросил помощи какой можем, в это время подбежал официант и администратор, начали прогонять его, но Нижат успокоил их сказав что все нормально, и спросил у Д для чего ему нужны деньги, Д ответил что хочет кушать, и тут же Нижат попросил его присесть к нам, заказав ему немало еды, мы сидели и слушали историю Д он рассказал что приехал на заработки, а его обманули забрав все документы, вещи и деньги. рассказывал как сильно хочет домой, при этом ненадолго останавливаясь чтобы вытереть слезы.

Нижат внимательно слушая говорил, что все решим, главное покушайте пока еда не остыла, я в это время приходил в себя от такой истории и душевности Нижата при этом наблюдая за реакцией окружающих: все оборачивались, на глазах наблюдался некий шок и удивление. А Нижат мило улыбался и говорил, что с кем не бывает, всё решим, все будет нормально. В итоге мы взяли ему еды в дорогу поехали на вокзал, посадили на автобус, Нижат дал денег, свой номер, сказал позвонить, когда приедет домой не то будет переживать. Пожелав удачи, мы уехали. И вряд ли Д узнает, что человек который ему помог является обладателем золотой медали на олимпийских играх в Рио.

Всё что написано выше, чистой воды правда, никой не пиар ход, не вымысел, я готов поручится за каждое слово что здесь написано.

И самое главное, этим постом я не хотел похвастаться, ни в коем случае! Я понимаю, что савап даётся если ты делаешь добро молча, никому не говоря. Но честно, не смог удержаться, хочется просто рассказать, что добро существует, существуют люди с благим нравом как Нижат которые, помогают и делают от чистого сердца, Ради Аллаха.

P. S. С Нижатом мы знакомы не так давно, но я уверен, что он меня сильно наругает за то, что я рассказал это здесь. Ведь я опубликовал это с надеждой что эта история останется в вашей памяти и сподвигнет на добрые поступки", — написал Юнусов.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.611111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUKofAIluVA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Такие истории мы обычно читаем на просторах интернета и мне, например всегда тяжело верилось в них. По крайней мере до сегодняшнего дня, когда я лично стал свидетелем этой истории. Встретились мы сегодня с Нижатом для обсуждения некоторых проектов, и во время встречи к нам подошёл пожилой человек лет 45-55 (назовём его Д) попросил помощи какой можем, в это время подбежал официант и администратор, начали прогонять его, но Нижат успокоил их сказав что все нормально, и спросил у Д для чего ему нужны деньги, Д ответил что хочет кушать, и тут же Нижат попросил его присесть к нам, заказав ему немало еды, мы сидели и слушали историю Д он рассказал что приехал на заработки, а его обманули забрав все документы, вещи и деньги. рассказывал как сильно хочет домой, при этом ненадолго останавливаясь чтобы вытереть слезы. Нижат внимательно слушая говорил, что все решим, главное покушайте пока еда не остыла, я в это время приходил в себя от такой истории и душевности Нижата при этом наблюдая за реакцией окружающих: все оборачивались, на глазах наблюдался некий шок и удивление. А Нижат мило улыбался и говорил, что с кем не бывает, всё решим, все будет нормально. В итоге мы взяли ему еды в дорогу поехали на вокзал, посадили на автобус, Нижат дал денег, свой номер, сказал позвонить, когда приедет домой не то будет переживать. Пожелав удачи, мы уехали. И вряд ли Д узнает, что человек который ему помог является обладателем золотой медали на олимпийских играх в Рио. Всё что написано выше, чистой воды правда, никой не пиар ход, не вымысел, я готов поручится за каждое слово что здесь написано. И самое главное, этим постом я не хотел похвастаться, ни в коем случае! Я понимаю, что савап даётся если ты делаешь добро молча, никому не говоря. Но честно, не смог удержаться, хочется просто рассказать, что добро существует, существуют люди с благим нравом как Нижат которые, помогают и делают от чистого сердца, Ради Аллаха. P.S. С Нижатом мы знакомы не так давно, но я уверен, что он меня сильно наругает за то, что я рассказал это здесь. Ведь я опубликовал это с надеждой что эта история останется в вашей памяти и сподвигнет на добрые поступки.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Nazim Yunusov ?? (@yunusovn) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-16T20:10:17+00:00">Май 16 2017 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>