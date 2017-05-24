Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29849410/
24 мая 2017, 17:31 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Как олимпийский чемпион Рахимов не оставил человека в беде

Знакомый казахстанского олимпийского чемпиона-тяжелоатлета Нижата Рахимова Назим Юнусов рассказал историю о том, как спортсмен помог оказавшемуся в беде незнакомому человеку, сообщает Sports.kz.

Как олимпийский чемпион Рахимов не оставил человека в беде - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

О произошедшем случае Назим поведал в своем инстаграме (орфография и пунктуация сохранены).

«Такие истории мы обычно читаем на просторах интернета и мне, например всегда тяжело верилось в них. По крайней мере до сегодняшнего дня, когда я лично стал свидетелем этой истории.

Встретились мы сегодня с Нижатом для обсуждения некоторых проектов, и во время встречи к нам подошёл пожилой человек лет 45−55 (назовём его Д) попросил помощи какой можем, в это время подбежал официант и администратор, начали прогонять его, но Нижат успокоил их сказав что все нормально, и спросил у Д для чего ему нужны деньги, Д ответил что хочет кушать, и тут же Нижат попросил его присесть к нам, заказав ему немало еды, мы сидели и слушали историю Д он рассказал что приехал на заработки, а его обманули забрав все документы, вещи и деньги. рассказывал как сильно хочет домой, при этом ненадолго останавливаясь чтобы вытереть слезы.

Нижат внимательно слушая говорил, что все решим, главное покушайте пока еда не остыла, я в это время приходил в себя от такой истории и душевности Нижата при этом наблюдая за реакцией окружающих: все оборачивались, на глазах наблюдался некий шок и удивление. А Нижат мило улыбался и говорил, что с кем не бывает, всё решим, все будет нормально. В итоге мы взяли ему еды в дорогу поехали на вокзал, посадили на автобус, Нижат дал денег, свой номер, сказал позвонить, когда приедет домой не то будет переживать. Пожелав удачи, мы уехали. И вряд ли Д узнает, что человек который ему помог является обладателем золотой медали на олимпийских играх в Рио.

Всё что написано выше, чистой воды правда, никой не пиар ход, не вымысел, я готов поручится за каждое слово что здесь написано.

И самое главное, этим постом я не хотел похвастаться, ни в коем случае! Я понимаю, что савап даётся если ты делаешь добро молча, никому не говоря. Но честно, не смог удержаться, хочется просто рассказать, что добро существует, существуют люди с благим нравом как Нижат которые, помогают и делают от чистого сердца, Ради Аллаха.

P. S. С Нижатом мы знакомы не так давно, но я уверен, что он меня сильно наругает за то, что я рассказал это здесь. Ведь я опубликовал это с надеждой что эта история останется в вашей памяти и сподвигнет на добрые поступки", — написал Юнусов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Добрая история, или как Нижат Рахимов пришел на помощь обманутому незнакомцу

Добрая история, или как Нижат Рахимов пришел на помощь обманутому незнакомцу

Тяжелоатлет Нижат Рахимов знаком казахстанцам прежде всего своей победой на Олимпийских играх в Рио-2016. Но вот о его жизни и о нем вне помоста знают лишь немногие люди. Как оказалось, Нижат обладатель большого сердца. История, которую поведал его знакомый, тому подтверждение.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Трансляции матчей 1/2 финала Кубка Казахстана

Карлос Куадрас: «Для меня Головкин - лучший боксер в мире, он очень крутой»

Американский полутяж рассказал, кто сильнее - Головкин или Хаглер