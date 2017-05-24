Добрая история, или как Нижат Рахимов пришел на помощь обманутому незнакомцу
Тяжелоатлет Нижат Рахимов знаком казахстанцам прежде всего своей победой на Олимпийских играх в Рио-2016. Но вот о его жизни и о нем вне помоста знают лишь немногие люди. Как оказалось, Нижат обладатель большого сердца. История, которую поведал его знакомый, тому подтверждение.
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Видимо, что-то случилось...
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Автора поста в Instagram зовут Назим Юнусов. На своей странице он рассказал о проявлении человечности тяжелоатлетом, который с легкостью помог незнакомому человеку, оказавшемуся в беде.
Ниже предлагаем ознакомиться со всей историей. Пунктуация и орфография автора сохранены.
«Такие истории мы обычно читаем на просторах интернета и мне, например всегда тяжело верилось в них. По крайней мере до сегодняшнего дня, когда я лично стал свидетелем этой истории.
Встретились мы сегодня с Нижатом для обсуждения некоторых проектов, и во время встречи к нам подошёл пожилой человек лет 45−55 (назовём его Д) попросил помощи какой можем, в это время подбежал официант и администратор, начали прогонять его, но Нижат успокоил их сказав что все нормально, и спросил у Д для чего ему нужны деньги, Д ответил что хочет кушать, и тут же Нижат попросил его присесть к нам, заказав ему немало еды, мы сидели и слушали историю Д он рассказал что приехал на заработки, а его обманули забрав все документы, вещи и деньги. рассказывал как сильно хочет домой, при этом ненадолго останавливаясь чтобы вытереть слезы.
Нижат внимательно слушая говорил, что все решим, главное покушайте пока еда не остыла, я в это время приходил в себя от такой истории и душевности Нижата при этом наблюдая за реакцией окружающих: все оборачивались, на глазах наблюдался некий шок и удивление. А Нижат мило улыбался и говорил, что с кем не бывает, всё решим, все будет нормально.
В итоге мы взяли ему еды в дорогу поехали на вокзал, посадили на автобус, Нижат дал денег, свой номер, сказал позвонить, когда приедет домой не то будет переживать. Пожелав удачи, мы уехали. И вряд ли Д узнает, что человек который ему помог является обладателем золотой медали на олимпийских играх в Рио.
Всё что написано выше, чистой воды правда, никой не пиар ход, не вымысел, я готов поручится за каждое слово что здесь написано.
И самое главное, этим постом я не хотел похвастаться, ни в коем случае! Я понимаю, что савап даётся если ты делаешь добро молча, никому не говоря. Но честно, не смог удержаться, хочется просто рассказать, что добро существует, существуют люди с благим нравом как Нижат которые, помогают и делают от чистого сердца, Ради Аллаха.
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