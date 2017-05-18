Представители Федерации тяжелой атлетики США обсудили с ФТАР ее реформирование

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в июле 2016 года запретила ФТАР заявлять спортсменов на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро из-за череды допинговых скандалов. В сентябре 2016 года пост главы ФТАР покинул Сергей Сырцов, а в ноябре новым главой организации был избран Агапитов.

Встреча, по словам исполнительного директора USA Weightlifting Фила Эндрюса, была «чрезвычайно важной».

«Мы должны увидеть, что именно делает Россия, чтобы улучшить свою борьбу с допингом. Важно, что наш спорт признает усилия, предпринимаемые президентом Агапитовым, и дает новому руководству российской федерации возможность доказать, что она может внести ценный вклад в развитие тяжелой атлетики», — сказал Эндрюс.