Представители Федерации тяжелой атлетики США обсудили с ФТАР ее реформирование
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Представители Федерации тяжелой атлетики США (USA Weightlifting) посетили Москву, где обсудили с президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максимом Агапитовым реформирование ФТАР, сообщает insidethegames.biz.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в июле 2016 года запретила ФТАР заявлять спортсменов на Олимпийские Игры в
Встреча, по словам исполнительного директора USA Weightlifting Фила Эндрюса, была «чрезвычайно важной».
«Мы должны увидеть, что именно делает Россия, чтобы улучшить свою борьбу с допингом. Важно, что наш спорт признает усилия, предпринимаемые президентом Агапитовым, и дает новому руководству российской федерации возможность доказать, что она может внести ценный вклад в развитие тяжелой атлетики», — сказал Эндрюс.
Президент американской федерации Урсула
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