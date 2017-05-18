Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29792514/
18 мая 2017, 22:14 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Представители Федерации тяжелой атлетики США обсудили с ФТАР ее реформирование

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Представители Федерации тяжелой атлетики США (USA Weightlifting) посетили Москву, где обсудили с президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максимом Агапитовым реформирование ФТАР, сообщает insidethegames.biz.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в июле 2016 года запретила ФТАР заявлять спортсменов на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро из-за череды допинговых скандалов. В сентябре 2016 года пост главы ФТАР покинул Сергей Сырцов, а в ноябре новым главой организации был избран Агапитов.

Встреча, по словам исполнительного директора USA Weightlifting Фила Эндрюса, была «чрезвычайно важной».

«Мы должны увидеть, что именно делает Россия, чтобы улучшить свою борьбу с допингом. Важно, что наш спорт признает усилия, предпринимаемые президентом Агапитовым, и дает новому руководству российской федерации возможность доказать, что она может внести ценный вклад в развитие тяжелой атлетики», — сказал Эндрюс.

Президент американской федерации Урсула Гарза-Папандреа заявила, что «было приятно видеть, что Россия вновь заявила о чистоте своего спорта и честной игре».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

ФТАР: Положительной оказалась допинг-проба тяжелоатлета Харченко от 2014 года

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Положительной при ретестировании у тяжелоатлета Виктора Харченко оказалась допинг-проба 2014 года, по этому вопросу идет расследование, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Елена Исинбаева в черном платье в пол на открытии Каннского фестиваля. Фото

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тренер: обидно, что Сотникова объявила об уходе к Плющенко через смс