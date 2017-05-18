Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29788058/
18 мая 2017, 15:38 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

ФТАР: Положительной оказалась допинг-проба тяжелоатлета Харченко от 2014 года

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Положительной при ретестировании у тяжелоатлета Виктора Харченко оказалась допинг-проба 2014 года, по этому вопросу идет расследование, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

В четверг Международная федерация тяжелой атлетики сообщила о положительной допинг-пробе 26-летнего российского спортсмена.

«Эта проба была взята в 2014 году, было заключение, что она была отрицательной на содержание запрещенных веществ. Сейчас при ретестировании она дала положительный результат на запрещенное вещество. Мы были уведомлены, спортсмен уведомлен, проводится расследование, потом будет ясно, станет ли он вскрывать пробу “Б”. Пока он никак не объяснял эту ситуацию», — сказал Петров по телефону.

Отмечается, что проба спортсмена дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон, который относится к разделу «анаболические вещества». На чемпионате России в 2016 году Харченко завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 85 килограммов. В том же году он занял пятое место на чемпионате Европы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Призер ЧЕ-2017 штангист Дудогло временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

Призер ЧЕ-2017 штангист Дудогло временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Допинг-проба серебряного призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2017 года молдаванина Юрия Дудогло дала положительный результат, в результате чего спортсмен был временно отстранен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Елена Исинбаева в черном платье в пол на открытии Каннского фестиваля. Фото

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тренер: обидно, что Сотникова объявила об уходе к Плющенко через смс