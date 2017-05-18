ФТАР: Положительной оказалась допинг-проба тяжелоатлета Харченко от 2014 года

В четверг Международная федерация тяжелой атлетики сообщила о положительной допинг-пробе 26-летнего российского спортсмена.

«Эта проба была взята в 2014 году, было заключение, что она была отрицательной на содержание запрещенных веществ. Сейчас при ретестировании она дала положительный результат на запрещенное вещество. Мы были уведомлены, спортсмен уведомлен, проводится расследование, потом будет ясно, станет ли он вскрывать пробу “Б”. Пока он никак не объяснял эту ситуацию», — сказал Петров по телефону.

Отмечается, что проба спортсмена дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон, который относится к разделу «анаболические вещества». На чемпионате России в 2016 году Харченко завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 85 килограммов. В том же году он занял пятое место на чемпионате Европы.