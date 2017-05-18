Призер ЧЕ-2017 штангист Дудогло временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

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В анализе Дудогло было обнаружено запрещенное вещество туринабол. IWF отстранила 25-летнего серебряного призера ЧЕ-2017 в весовой категории до 57 кг на время расследования.