Призер ЧЕ-2017 штангист Дудогло временно отстранен из-за положительной допинг-пробы
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/.
Допинг-проба серебряного призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2017 года молдаванина Юрия Дудогло дала положительный результат, в результате чего спортсмен был временно отстранен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
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В анализе Дудогло было обнаружено запрещенное вещество туринабол. IWF отстранила 25-летнего серебряного призера ЧЕ-2017 в весовой категории до 57 кг на время расследования.
Туринабол также был обнаружен у 27-летнего молдавского штангиста Александра Шпака, который ранее был лишен серебра ЧЕ-2013
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