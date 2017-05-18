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18 мая 2017, 15:14 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Призер ЧЕ-2017 штангист Дудогло временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Допинг-проба серебряного призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2017 года молдаванина Юрия Дудогло дала положительный результат, в результате чего спортсмен был временно отстранен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Призер ЧЕ-2017 штангист Дудогло временно отстранен из-за положительной допинг-пробы - Фото Увеличить
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В анализе Дудогло было обнаружено запрещенное вещество туринабол. IWF отстранила 25-летнего серебряного призера ЧЕ-2017 в весовой категории до 57 кг на время расследования.

Туринабол также был обнаружен у 27-летнего молдавского штангиста Александра Шпака, который ранее был лишен серебра ЧЕ-2013 из-за положительной допинг-пробы. В связи с этим бронзовый призер ЧЕ-2012 также был отстранен на время расследования.
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