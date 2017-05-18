Российский штангист Харченко временно отстранен из-за положительной допинг-пробы
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/.
Допинг-проба российского штангиста Виктора Харченко дала положительный результат, спортсмен временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
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В анализе Харченко было обнаружено запрещенное вещество туринабол. IWF отстранила россиянина на время расследования.
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