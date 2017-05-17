Глава ФТАР Агапитов утвержден в качестве кандидата на пост первого вице-президента IWF
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) утвердила заявку россиянина Максима Агапитова в качестве претендента на пост первого вице- президента организации. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.
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Также Агапитов, который является главой Федераций тяжелой атлетики России (ФТАР), примет участие в выборах на должности
30 мая в Бангкоке состоится конгресс IWF, в рамках которого пройдут выборы руководства этой организации: президента, первого
Согласно официальному сайту IWF, представителями России в этой международной организации на данный момент являются Александр Герасименко (первый
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