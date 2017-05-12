Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29714601/
12 мая 2017, 7:40 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Тренер тяжелоатлетов из США отстранен на 12 лет за пособничество в применении допинга

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса на 12 лет за пособничество в употреблении спортсменами запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

31-летний тренер Майкл Гинграс признал вину в распространении и склонении спортсменов к употреблению запрещенных веществ в период с октября 2015 года по май 2016-го. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний тренер из штата Орегон признал свою вину в распространении и склонении спортсменов к употреблению запрещенных веществ в период с октября 2015 года по май 2016-го.

В течение расследования Гинграс активно помогал и сотрудничал с официальными лицами, за что получил меньший срок дисквалификации. Дисквалификация отсчитывается с января 2017 года, когда Гинграс признался в своих махинациях с запрещенными веществами. Также сообщается, что Гинграс дисквалифицирован во всех турнирах, в которых принимали участие его подопечные, с 16 октября 2015 года — приблизительной даты первой «помощи» Гинграса в подготовке и использовании спортсменом запрещенных веществ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

В ФТРК назвали решение международной дисциплинарной комиссии в отношении Подобедовой, Манезы и Чиншанло мягким

В ФТРК назвали решение международной дисциплинарной комиссии в отношении Подобедовой, Манезы и Чиншанло мягким

Восемь лет дисквалификации для Светланы Подобедовой и по два года для Майи Манезы с Зульфией Чиншанло — не слишком строгое наказание. Дисциплинарную комиссию при Международной федерации тяжелой атлетики удалось убедить в своих доводах. Об этом Sputnik Казахстан рассказал генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин.
Еще 4 новости  Все новости
11 мая

Сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккею

Победа "Лиона" увеличила отрыв Франции от России в таблице коэффициентов УЕФА

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" и вышел в финал футбольной Лиги Европы