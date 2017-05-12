Тренер тяжелоатлетов из США отстранен на 12 лет за пособничество в применении допинга

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31-летний тренер из штата Орегон признал свою вину в распространении и склонении спортсменов к употреблению запрещенных веществ в период с октября 2015 года по май 2016-го.

В течение расследования Гинграс активно помогал и сотрудничал с официальными лицами, за что получил меньший срок дисквалификации. Дисквалификация отсчитывается с января 2017 года, когда Гинграс признался в своих махинациях с запрещенными веществами. Также сообщается, что Гинграс дисквалифицирован во всех турнирах, в которых принимали участие его подопечные, с 16 октября 2015 года — приблизительной даты первой «помощи» Гинграса в подготовке и использовании спортсменом запрещенных веществ.