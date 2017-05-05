В ФТРК назвали решение международной дисциплинарной комиссии в отношении Подобедовой, Манезы и Чиншанло мягким

— Скажите, пожалуйста, имеет ли Федерация тяжелой атлетики Казахстана официальную позицию, отличающуюся от позиции Международной федерации, другими словами, признает ли наша Федерация применение допинга указанными спортсменами?

— Если вы посмотрите на сроки дисквалификации и на решения — они достаточно мягкие. Наши спортсмены в ходе слушания 30 января в Будапеште признали возможную небрежность. То есть, они не оспаривали сам факт нахождения запрещенных веществ в их крови, при этом, они убедили федерацию (международную. — прим. ред.) и членов дисциплинарной комиссии в том, что они не применяли допинг направленно. Поэтому, как вы видите, получили достаточно мягкие наказания. В этой связи мы считаем, что была допущена чья-то небрежность. Спортсмены уверяют, что они принимали только те препараты, которые разрешены. Вероятно, причиной стала небрежность самих спортсменов.



— А что значит «не принимали направленно»? То есть, не принимали для достижения конкретной цели, спортивного результата?

— Нет. Они не принимали анаболических стероидов, зная, что это анаболические стероиды. Все спортсмены в рамках подготовки принимают витамины, протеины и ряд разрешенной продукции, направленной на помощь восстановлению после тренировок. Зачастую такая продукция бывает «загрязненной», может содержать различные пептиды, стероиды. Конечно, сейчас спортсмены уже более подкованные и они проверяют эти препараты, показывают тренерам, тренеры сдают их в лабораторию, проверяют состав, потому что зачастую то описание, которое приклеивается к баночке того или иного спортивного питания, не всегда соответствует действительности.



— То есть, вопрос к производителям этой продукции?

— Да, к производителям. Потом, к тем, кто эти товары фасует, как продает, под какими торговыми марками. Зачастую спортивное питание бывает загрязненным.



— Образцы спортивного питания, которые принимали наши спортсмены, были предоставлены комиссии, были ли они изучены?

— Как они предоставят — прошло 9 лет с Пекинской Олимпиады и 5 лет с Лондонской. Это невозможно.



— Комиссия признала факт недобросовестности производителей, получается?

— Ну, это частое явление. Здесь уже больше она исходила из того, что у спортсменов нет возможности полноценно себя защитить спустя такое время. Поэтому, так как другого не было установлено, насколько мы понимаем, комиссия достаточно благосклонно подошла к атлетам.



— А можно ли назвать благосклонным решение по Подобедовой — 8 лет это все-таки огромный промежуток времени.

— 8 лет это единственный вариант, подразумеваемый за повторное применение запрещенных веществ. Другой вариант — комиссия могла прийти и к пожизненной дисквалификации. То есть, это еще не худший вариант.



— Манезу и Чиншанло наказали за первое применение, а Подобедову за повторное — так получается?

— Да, совершенно верно.



— Какова ситуация с Ильей Ильиным, Асетом Мамбетовым, Ириной Некрасовой, Марией Грабовецкой (тяжелоатлеты-фигуранты допинг-скандала. — прим. ред.)?

— Кроме Ильина, все атлеты заняли пассивную позицию. То есть, по ним слушания не планируются. Есть вариант, что спортсмен активно защищается, с адвокатами, либо он просто отдает все на откуп этой комиссии, а те без какой-либо дополнительной информации применяют наказание, которое наиболее подходит в данном случае. Что касается Ильина, он работает с известным иностранным адвокатом, они готовятся к слушаниям, видимо, более осторожно подошел и срок подготовки занял более длительное время. Слушание еще не назначено.



— У Ильина возможная ситуация как у Манезы и Чиншанло или как у Подобедовой — подозрение в повторном применении, либо в первом?

— Ситуация, как у Манезы один в один.



— Скажите, что-то изменилось после этого допинг-скандала в работе Федерации? Чему история научила — вы сказали, спортсмены стали более грамотными в вопросах допинга?

— Прежде всего, изменился подход. Федерация очень жестко подходит к этому, но одной жесткостью вопрос не решить. Постоянно вливаются новые спортсмены, постоянно обновляется список запрещенных препаратов. Единственным способом борьбы с допингом, эффективность которого признается, это обучение. Постоянное обучение. Федерация совместно с Казахстанским национальным антидопинговым центром ежегодно проводит свыше 7 крупных семинаров антидопинговой направленности среди казахстанских атлетов. Также нами проводится около 300 индивидуальных бесед со спортсменами. Мы приглашаем спортсмена, садимся напротив, знакомимся со списком (запрещенных препаратов, веществ. — прим. ред.). Если это новый спортсмен, объясняем все с самого начала.



— То есть, 9 лет назад обучения еще не было, так?

— Я не могу про это говорить, тогда я не работал в Федерации.



— Чем будут заниматься Подобедова, Манеза и Чиншанло во время вынужденного «простоя»?

— Заниматься личной жизнь, жить, работать. Мы как Федерация не имеем права вмешиваться. Они сейчас не являются активными спортсменами, мы их не контролируем.



— Все-таки интересует их настроение после произошедшего.

— Они профессионалы. При этом, они практичные люди. На мой взгляд, Светлана Подобедова и Майя Манеза ближе к решению о полном завершении карьеры. Что касается Зульфии Чиншанло, она молодая спортсменка, если она пройдет срок дисквалификации и сделает правильные выводы по антидопинговой дисциплине, а главное, чтобы ее спортивная форма соответствовала… она, в принципе, может продолжить карьеру.



Ранее Международная федерация тяжелой атлетики обнародовала официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов. Решением дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне — с 26 мая 2016 года. Также сообщалось, что при содействии казахстанской Федерации спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.