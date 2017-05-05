Манеза: Если бы дисквалификация случилась несколько лет назад, я бы вернулась и доказала свою силу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня, 5 мая, Манеза вместе с Зульфией Чиншанло была отстранена на два года, а Светлана Подобедова — на восемь лет. Ранее тяжелоатлетки были лишены золотых медалей Олимпиады-2012 из-за допинга, который обнаружен после перепроверки их проб спустя четыре года.

«Мы положительно приняли решение IWF. Да, меня лишили олимпийской медали, но зато все мои другие титулы и награды были сохранены. Я бы хотела выразить огромную и искреннюю благодарность Федерации тяжелой атлетики Казахстана и адвокатам за их поддержку и неоценимую помощь. Все это время они были с нами и делали все от них зависящее. Благодаря их усилиям удалось сохранить остальные мои награды и получить не очень большой срок дисквалификации.

Учитывая срок дисквалификации, уже со следующего года я бы могла вернуться на помост и готовиться к Олимпиаде-2020 в Токио. Я долго думала, советовалась со своими близкими и приняла решение о завершении профессиональной спортивной карьеры. Учитывая мой возраст, мне будет тяжело вновь войти в спортивную колею и бороться за высокие места.

Если бы вся эта история случилась пять или шесть лет назад, я бы без раздумий вернулась на соревнования и доказала бы всем свою силу. Я горжусь тем, что на протяжении многих лет защищала честь Казахстана на международных соревнованиях и приносила стране медали. Я всегда боролась до конца и отдавала все свои силы и даже больше ради того, чтобы флаг Казахстана поднимался вверх. Но сейчас настало время, когда нужно уходить. Считаю, что у меня была отличная спортивная карьера!

Я и мой супруг Вячеслав Ершов хотели бы поблагодарить всех казахстанских болельщиков, кто поддерживал и верил в нас на протяжении всего этого времени. Ваши теплые слова и пожелания помогли мне преодолеть все трудности!

Отметим, что Манеза сейчас занимается бизнесом вместе с супругом — известным в прошлом казахстанским штангистом Вячеславом Ершовым. Их медицинский центр открылся в Алматы в 2016 году, а его клиентами являются в том числе и профессиональные спортсмены.

31-летняя Манеза — двукратная чемпионка мира (2009, 2010), чемпионка Азиатских игр (2010), бронзовая призерка чемпионата Азии (2009) и серебряная призерка чемпионата мира (2011).