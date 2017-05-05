Международная Федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала Подобедову на восемь лет

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Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

Также сообщается, что при содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.