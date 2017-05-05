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5 мая 2017, 8:54 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Международная Федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала Подобедову на восемь лет

Международная Федерация тяжелой атлетики (МФТА) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба ФТА РК.

Также вынесены решения и по дисквалификациям Майи Манезы и Зульфии Чиншанло. Увеличить
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Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

Также сообщается, что при содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.

Стоит отметить, что ранее группа адвокатов и специалистов в области лабораторных анализов и спортивного права, созданная по инициативе Федерации тяжелой атлетики РК, на протяжении нескольких месяцев детально изучала результаты ре-анализа казахстанских спортсменов, а также оказывала поддержку атлетам на всех этапах расследования и судебного процесса.

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