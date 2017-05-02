14 казахстанских тяжелоатлетов могут быть отстранены от Молодежных игр в Шымкенте

Причиной стала не явка штангистов на сдачу предсоревновательных допинг-проб. 13 спортсменов из 14-ти предоставили объяснительные и подтверждающие документы о причинах, вследствие чего им было сделано первое предупреждение, однако допуск на соревнование они получили. Еще один атлет был полностью отстранен от соревнований.

Отмечается, что в целях недопущения применения допинга казахстанскими спортсменами, федерация держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Повторная неявка на тест со стороны атлетов будет расцениваться как полноценное нарушение и повлечет дисквалификацию согласно антидопинговым правилам.

Напомним, Молодежные игры в Шымкенте стартуют сегодня, 2 мая.