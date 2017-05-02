14 казахстанских тяжелоатлетов могут быть отстранены от Молодежных игр в Шымкенте
Федерация тяжелой атлетики Казахстана поставила вопрос об отстранении 14-ти спортсменов — членов областных и национальной сборных — от участия в IV Молодежных играх по тяжелой атлетике в городе Шымкент, сообщает
пресс-служба организации.
Причиной стала не явка штангистов на сдачу предсоревновательных
Отмечается, что в целях недопущения применения допинга казахстанскими спортсменами, федерация держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Повторная неявка на тест со стороны атлетов будет расцениваться как полноценное нарушение и повлечет дисквалификацию согласно антидопинговым правилам.
Напомним, Молодежные игры в Шымкенте стартуют сегодня, 2 мая.
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