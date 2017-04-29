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29 апреля 2017, 21:57 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Казахстанец Альберт Линдер признан лучшим тяжелоатлетом чемпионата Азии

Казахстанец Альберт Линдер признан лучшим тяжелоатлетом чемпионата Азии в Ашхабаде, передает корреспондент Vesti.kz.

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Такое решение принято организаторами турнира, который проходил в столице Туркменистана с 23 по 29 апреля. 21-летний Линдер завоевал «золото» в весовой категории до 69 килограммов.

Еще одну медаль сборной Казахстана принесла Александра Аборнева, выигравшая «бронзу» в весовой категории до 75 килограммов. Для 30-летней штангистки эта награда стала четвертой на континентальных первенствах. В 2008 и 2011 году она становилась бронзовой призеркой, а в 2012 — серебряной.

Стоит отметить, что Аборнева выиграла чемпионат Азии-2013, но была лишена золотой медали из-за положительной допинг-пробы. В итоге тяжелоатлетку дисквалифицировали на два года.

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