Казахстанец Альберт Линдер признан лучшим тяжелоатлетом чемпионата Азии

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Такое решение принято организаторами турнира, который проходил в столице Туркменистана с 23 по 29 апреля. 21-летний Линдер завоевал «золото» в весовой категории до 69 килограммов.

Еще одну медаль сборной Казахстана принесла Александра Аборнева, выигравшая «бронзу» в весовой категории до 75 килограммов. Для 30-летней штангистки эта награда стала четвертой на континентальных первенствах. В 2008 и 2011 году она становилась бронзовой призеркой, а в 2012 — серебряной.