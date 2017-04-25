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25 апреля 2017, 21:03 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер выиграл чемпионат Азии

Казахстанец Альберт Линдер выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетики в туркменском Ашхабаде, передает корреспондент Vesti.kz.

Выступающий в весовой категории до 69 килограммов Линдерс поднял по сумме двух упражнений 335 килограммов (148+187). Второе место занял представитель КНДР — 331 кг (148+183), а третьим стал спортсмен из Китая — 325 кг (155+170).

21-летний Линдер родом из Талдыкоргана. В 2013 году он стал чемпионом мира среди юношей, а в 2014 участвовал на ЧМ среди взрослых и занял десятое место.

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