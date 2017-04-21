Сборная Казахстана по тяжелой атлетике назвала состав на чемпионат Азии

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Стартует Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В состав Сборной Казахстана вошли 9 спортсменов:

МУЖЧИНЫ:

— Линдер Альберт (до 69 кг)

— Казов Айдар (до 77 кг)

— Линдер Семен (до 85 кг)

— Берсанов Ибрагим (до 105 кг).

ЖЕНЩИНЫ:

— Амангельды Асель (до 53 кг)

— Садуакасова Сауле (до 58 кг)

— Садыкова Асем (до 63 кг)

— Файзуллаева Майра (до 69 кг)

— Аборнева Александра (90 + кг).

«В новом олимпийском цикле стоят новые задачи перед первыми номерами нашей сборной. Все свои силы эти ребята направят на чемпионат мира, который пройдет в США в ноябре этого года. Сейчас мы должны опробовать вторые номера, так как вероятно именно они составят достойную конкуренцию нашим метрам. Мы хотим, чтобы они прошли проверку боем с сильнейшими штангистами Азии. Потому что азиатский регион — это лидер в мировой тяжелой атлетике. И по нашей информации, большинство команд там будет в обновленном составе — такие же вторые номера, которые завтра станут первыми и будут бороться за олимпийский пьедестал в Токио. Конечно, всех нынешних лидеров они не смогут сдвинуть, но борьба будет упорной. В связи с этим именно на нашу молодежь мы обращаем особое внимание, потому что нам нужно этих ребят “обкатать”, посмотреть на них в соревновательной обстановке и выявить какие-либо недочеты, чтобы в дальнейшем над ними работать», — прокомментировал главный тренер сборной Юрий Мельников.

Расписание турнира (время Астаны):

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ:

10.00 — 12.00 Мужчины до 62 кг, группа В 13.00 — 15.00 Церемония открытия

15.00 — 17.00 Женщины до 48 кг, группа А 18.00 — 20.00 Мужчины до 56 кг, группа А 21.00 — 23.00 Мужчины до 62 кг, группа А.

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК:

12.00 — 14.00 Женщины до 53 кг, группа В 15.00 — 17.00 Женщины до 58 кг, группа В 18.00 — 20.00 Женщины до 53 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

21.00 — 23.00 Женщины до 58 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир.

25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК:

13.00 — 15.00 Женщины до 63 кг, группа В 15.00 — 17.00 Мужчины до 69 кг, группа В 18.00 — 20.00 Женщины до 63 кг, группа А KAZSPORT (19:10)

21.00 — 23.00 Мужчины до 69 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир.

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА:

13.00 — 15.00 Женщины до 69 кг, группа В 15.00 — 17.00 Мужчины до 77 кг, группа В 18.00 — 20.00 Женщины до 69 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

21.00 — 22.00 Мужчины до 77 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир.

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ:

14.00 — 15.00 Женщины до 75 кг, группа В 15.00 — 17.00 Мужчины до 85 кг, группа В 18.00 — 20.00 Женщины до 75 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

21.00 — 23.00 Мужчины до 85 кг, группа А.

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА:

13.00 — 15.00 Мужчины до 105 кг, группа В 15.00 — 17.00 Мужчины до 94 кг, группа В 19.00 — 20.00 Женщины до 90 кг, группа А 21.00 — 23.00 Мужчины до 94 кг, группа А KAZSPORT (22:40).

29 АПРЕЛЯ, СУББОТА:

10.30 — 12.30 Мужчины 105+ кг, группа В 13.30 — 15.30 Мужчины до 105 кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

16.30 — 17.30 Женщины 90+ кг, группа А KAZSPORT прямой эфир

18.30 — 20.30 Мужчины 105+ кг, группа А.