Дарья Павлова: Запас есть. Покажем его позже
Усть-каменогорская тяжелоалетка Дарья Павлова ошарашила всю спортивную общественность города, завоевав «серебро» юношеского чемпионата Мира. Однако на этом она останавливаться явно не собирается. По возрасту она подходит для участия в Юношеских Олимпийских Играх 2018 года в Аргентине, и завоеванной Бангкоке «серебро» — лишь первый шаг к выступлению на главном старте четырёхлетия. А о том, каким получился этот шаг, Даша поведала в интервью корреспонденту VKSport.kz.
— Какой была подготовка к мировому первенству?
— Мы целых четыре месяца провели на сборах сначала в Таразе, а затем и в Казань летали. Было невероятно тяжело, проводили по три тренировки в день.
— О своих соперницах
— Нет, вообще ничего не искали на наших соперниц. Предполагали, конечно, что будут две китаяночки фаворитками, но
— Перед стартом мирового первенства делали, ведь
— В рывке — 95 кг, а в «толчке» — 115 кг.
— Но одно дело — на «прикидке» это поднимать…
— Да, и совсем другое — на соревнованиях на помосте. Волнение поначалу было очень сильное, но потом я себя
— Перед поездкой на чемпионат мира какие цели ставили перед собой вместе с тренерским штабом?
— Рассчитывали, конечно, что в тройке лидеров будем, но насчёт второго места особо не обольщались… Но там ведь и первое место было довольно близко, однако тренеры немного перестраховались, и я стала второй. Зато, как и рассчитывали, сработала результативно на все шесть подходов и в «рывке» и в «толчке».
— Лично ты участвовала в принятии решений о том, какие веса заказывать?
— Да, перед первым подходом в «рывке» меня спросили о том, с какого веса начнём. Я ответила, что можно с 85 кг. Но подстраховались и решили начать с 84 кг. Взяла их я довольно легко. Но в дальнейшем я попросила тренеров самим принимать решение, чтобы полностью сосредоточиться на настрое.
— Сложилось впечатление, что запас прочности у тебя остался…
— Да, особенно в рывке, да и во втором упражнении тоже. Но я сработала на все шесть подходов. Запас остался, но ничего страшного, покажем этот запас на следующих стартах.
— Вторая попытка в «толчке»… Штанга тебя здорово прогнула…
— О да! Здорово прогнула (смеётся). Как справилась? Не знаю, это был по сути дела решающий подход и нужно было стоять до конца во что бы то ни стало. Зато третий подход на 111 кг получился очень лёгким.
— В процессе выступления сама вела подсчёты того, сколько нужно было поднимать, чтобы стать второй или первой?
— Нет, всё это — прерогатива тренеров. Себя такими мыслями накручивать нельзя ни в коем случае. Решила, что скажут тренеры, то и сделаю.
— Тебя ведь четыре месяца не было в школе…
— (Смеётся) Да, получается что так. Как буду навёрстывать? С учителями уже созванивались, они сказали, что будут помогать, объяснять. В общем, отнеслись с пониманием, за что им большое спасибо!
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