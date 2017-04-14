Дарья Павлова: Запас есть. Покажем его позже

— Какой была подготовка к мировому первенству?

— Мы целых четыре месяца провели на сборах сначала в Таразе, а затем и в Казань летали. Было невероятно тяжело, проводили по три тренировки в день.

— О своих соперницах что-то знала?

— Нет, вообще ничего не искали на наших соперниц. Предполагали, конечно, что будут две китаяночки фаворитками, но что-то подробное даже не искали. Я настраивалась только на собственное выступление, так что на поиск информации о ком-то времени не оставалось.

— Перед стартом мирового первенства делали, ведь какие-то «прикидки». Какие результаты там удавалось показать?

— В рывке — 95 кг, а в «толчке» — 115 кг.

— Но одно дело — на «прикидке» это поднимать…

— Да, и совсем другое — на соревнованиях на помосте. Волнение поначалу было очень сильное, но потом я себя как-то успокоила, настроила на результат. В итоге тренеры гораздо больше меня переживали. Но поддерживала меня моя команда очень здорово. Но на самом деле, ничего на «мире» страшного нет. Такие же соревнования, как и у нас получились.

— Перед поездкой на чемпионат мира какие цели ставили перед собой вместе с тренерским штабом?

— Рассчитывали, конечно, что в тройке лидеров будем, но насчёт второго места особо не обольщались… Но там ведь и первое место было довольно близко, однако тренеры немного перестраховались, и я стала второй. Зато, как и рассчитывали, сработала результативно на все шесть подходов и в «рывке» и в «толчке».

— Лично ты участвовала в принятии решений о том, какие веса заказывать?

— Да, перед первым подходом в «рывке» меня спросили о том, с какого веса начнём. Я ответила, что можно с 85 кг. Но подстраховались и решили начать с 84 кг. Взяла их я довольно легко. Но в дальнейшем я попросила тренеров самим принимать решение, чтобы полностью сосредоточиться на настрое.

— Сложилось впечатление, что запас прочности у тебя остался…

— Да, особенно в рывке, да и во втором упражнении тоже. Но я сработала на все шесть подходов. Запас остался, но ничего страшного, покажем этот запас на следующих стартах.

— Вторая попытка в «толчке»… Штанга тебя здорово прогнула…

— О да! Здорово прогнула (смеётся). Как справилась? Не знаю, это был по сути дела решающий подход и нужно было стоять до конца во что бы то ни стало. Зато третий подход на 111 кг получился очень лёгким.

— В процессе выступления сама вела подсчёты того, сколько нужно было поднимать, чтобы стать второй или первой?

— Нет, всё это — прерогатива тренеров. Себя такими мыслями накручивать нельзя ни в коем случае. Решила, что скажут тренеры, то и сделаю.

— Тебя ведь четыре месяца не было в школе…

— (Смеётся) Да, получается что так. Как буду навёрстывать? С учителями уже созванивались, они сказали, что будут помогать, объяснять. В общем, отнеслись с пониманием, за что им большое спасибо!