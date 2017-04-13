Дарья Павлова: Многие не выдерживали подготовку к ЧМ и уезжали со сборов
Юноши и девушки до 17 лет из разных уголков мира соревновались на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Бангкоке, передает inform.kz.
Каждый хотел завоевать лицензию на Юношеские Олимпийские Игры 2018 года в Аргентину. Удалось это сделать казахстанке Дарье Павловой, которая заняла почетное второе место, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.
В Бангкоке Дарья Павлова достойно представила Казахстан. В весовой категории до 63 кг спортсменка заняла второе место, уступив первенство тяжелоатлетке из Китая.
Усердная подготовка Дарьи к чемпионату не прошла даром. При том, что нагрузка была равна той, что дается высококвалифицированным спортсменам. Преодолев трудности, девушка обошла всех претендентов на участие в чемпионате мира.
«Многие дети не выдерживали подготовку — некоторые психологически, другие физически, и уезжали со сборов. Я тоже была близка к этому, но вовремя приехал тренер, и мое состояние восстановилось. Работа сразу пошла с удвоенной силой», — признается Дарья.
Гордится своей воспитанницей тренер Кирилл Кривицкий и отмечает высокий физический потенциал Дарьи.
«Дарья сильный и волевой человек, любящий избранный вид спорта. Второе место — отличный результат. Но Дарья может лучше. У нее очень высокий потенциал. Мы еще не раз услышим о ней. Лицензия на чемпионат Азии у нас уже есть», — говорит тренер Кривицкий.
Сейчас спортсменка проходит подготовку к чемпионату Азии в Токио, и в ближайшее время поедет на сборы.
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