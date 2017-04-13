Алексей Савельев: Был уверен в победе, даже когда уступал россиянину после упражнения в рывке
Казахстанская тяжелая атлетика в последние годы постоянно находится в центре внимания отечественных любителей спорта. Здесь наряду с победами наших атлетов на Олимпийских Играх и чемпионатах Мира присутствовали и громкие
допинг-скандалы. Но, несмотря на различные проблемы, казахстанская земля продолжает растить настоящих богатырей.
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— Алексей, кто Вам составил конкуренцию в борьбе за золотую медаль помимо китайского спортсмена?
— Прежде всего, главным моим соперником оказался атлет из российской сборной, который после первого упражнения в рывке и занимал первое место, подняв 128 кг. Я отставал от него на килограмм, зафиксировав в рывке вес 127 кг. У китайского спортсмена в активе было 126 кг, и он шел на третьем месте. Все решилось во втором упражнении, где мне удалось толкнуть вес 154 кг и набрать в сумме 281 кг, чего хватило для завоевания золотой медали чемпиона Мира. Здесь нужно отметить неудачные все три подхода во втором упражнении россиянина, который ни один из них не реализовал. В итоге китайский спортсмен завоевал «серебро» с результатом в сумме двух упражнений 176 кг.
— После поднятия штанги в рывке, когда Вы отставали от российского тяжелоатлета, была ли уверенность в завоевании «золота»?
— Честно говоря, никаких сомнений в завоевании первого места у меня не возникало, — даже когда я немного отставал от атлета из России. Может, эта уверенность в себе и помогла мне в итоге подняться на высшую ступень пьедестала.
— Какое упражнение Вам больше импонирует — в рывке или в толчке штанги?
— Лучше мне удается упражнение в рывке, поэтому симпатии у меня больше к этому виду.
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— Да нет, — сказать, что я выхожу на помост специально с правой или с левой ноги, или еще
— Перед молодежным чемпионатом Мира наша команда проходила сборы в Таразе и Казани. Там был представлен состав сборной, который в дальнейшем выступал на чемпионате Мира, или же именно на эти сборах проводился отбор тех, кто представит страну на соревнованиях?
— Нет, на сборах что в Таразе, что в Казани присутствовали те спортсмены, которых тренерский состав заранее определил для участия в мировом чемпионате.
— Интересно, как лично Вы оказались в тяжелой атлетике?
— Ну, меня изначально в секцию привел старший брат. В дальнейшем заинтересованность ко мне проявил мой нынешний тренер Алексей Иванович Кленовицкий. Благодаря этим людям, я и полюбил данный вид спорта. Сейчас занимаюсь в ДЮСШ города Текели Алматинской области.
Своим мнением о прошедшем чемпионате Мира среди молодежи поделился и наставник новоиспеченного чемпиона Алексей Кленовицкий:
— Выступления каких стран на прошедшем молодежном чемпионате Мира можно отметить как успешные?
— На этом чемпионате помимо сборной Казахстана тон задавали команды Китая, России и хозяева — спортсмены Таиланда.
— Сборная Китая показала первый общекомандный результат по завоеванию медалей на этом чемпионате. Намного ли спортсмены этой страны превосходили своих соперников?
— Превосходство китайских атлетов, прежде всего, было в легких весовых категориях, а с веса до 62 кг и выше им уже другие сборные, в том числе и мы, вполне составляли конкуренцию в борьбе за высокие места.
— К каким ближайшим соревнованиям ведете подготовку?
— Главный турнир из ближайших, к которым мы основательно подготовимся, пройдет летом, когда состоится чемпионат Азии среди молодежи.
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