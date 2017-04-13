Алексей Савельев: Был уверен в победе, даже когда уступал россиянину после упражнения в рывке

На этот раз наши земляки-тяжелоатлеты громко заявили о себе, выиграв три золотых медали на завершившимся чемпионате Мира среди молодежи, став попутно третьими в общекомандном зачете. Первое «золото» этого соревнования добыл для нашей команды Алексей Савельев, выступавший в весовой категории до 62 кг.



— Алексей, кто Вам составил конкуренцию в борьбе за золотую медаль помимо китайского спортсмена?

— Прежде всего, главным моим соперником оказался атлет из российской сборной, который после первого упражнения в рывке и занимал первое место, подняв 128 кг. Я отставал от него на килограмм, зафиксировав в рывке вес 127 кг. У китайского спортсмена в активе было 126 кг, и он шел на третьем месте. Все решилось во втором упражнении, где мне удалось толкнуть вес 154 кг и набрать в сумме 281 кг, чего хватило для завоевания золотой медали чемпиона Мира. Здесь нужно отметить неудачные все три подхода во втором упражнении россиянина, который ни один из них не реализовал. В итоге китайский спортсмен завоевал «серебро» с результатом в сумме двух упражнений 176 кг.



— После поднятия штанги в рывке, когда Вы отставали от российского тяжелоатлета, была ли уверенность в завоевании «золота»?

— Честно говоря, никаких сомнений в завоевании первого места у меня не возникало, — даже когда я немного отставал от атлета из России. Может, эта уверенность в себе и помогла мне в итоге подняться на высшую ступень пьедестала.



— Какое упражнение Вам больше импонирует — в рывке или в толчке штанги?

— Лучше мне удается упражнение в рывке, поэтому симпатии у меня больше к этому виду.



— Какие-то особые приметы перед выходом на помост у Вас есть?

— Да нет, — сказать, что я выхожу на помост специально с правой или с левой ноги, или еще что-то вроде этого, не могу. Все выполняю в обычном режиме, об чем-то таком даже не задумываюсь.



— Перед молодежным чемпионатом Мира наша команда проходила сборы в Таразе и Казани. Там был представлен состав сборной, который в дальнейшем выступал на чемпионате Мира, или же именно на эти сборах проводился отбор тех, кто представит страну на соревнованиях?

— Нет, на сборах что в Таразе, что в Казани присутствовали те спортсмены, которых тренерский состав заранее определил для участия в мировом чемпионате.



— Интересно, как лично Вы оказались в тяжелой атлетике?

— Ну, меня изначально в секцию привел старший брат. В дальнейшем заинтересованность ко мне проявил мой нынешний тренер Алексей Иванович Кленовицкий. Благодаря этим людям, я и полюбил данный вид спорта. Сейчас занимаюсь в ДЮСШ города Текели Алматинской области.



Своим мнением о прошедшем чемпионате Мира среди молодежи поделился и наставник новоиспеченного чемпиона Алексей Кленовицкий:



— Выступления каких стран на прошедшем молодежном чемпионате Мира можно отметить как успешные?

— На этом чемпионате помимо сборной Казахстана тон задавали команды Китая, России и хозяева — спортсмены Таиланда.



— Сборная Китая показала первый общекомандный результат по завоеванию медалей на этом чемпионате. Намного ли спортсмены этой страны превосходили своих соперников?

— Превосходство китайских атлетов, прежде всего, было в легких весовых категориях, а с веса до 62 кг и выше им уже другие сборные, в том числе и мы, вполне составляли конкуренцию в борьбе за высокие места.



— К каким ближайшим соревнованиям ведете подготовку?

— Главный турнир из ближайших, к которым мы основательно подготовимся, пройдет летом, когда состоится чемпионат Азии среди молодежи.