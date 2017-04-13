Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29415660/
13 апреля 2017, 12:53 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Алексей Савельев: Был уверен в победе, даже когда уступал россиянину после упражнения в рывке

Казахстанская тяжелая атлетика в последние годы постоянно находится в центре внимания отечественных любителей спорта. Здесь наряду с победами наших атлетов на Олимпийских Играх и чемпионатах Мира присутствовали и громкие допинг-скандалы. Но, несмотря на различные проблемы, казахстанская земля продолжает растить настоящих богатырей.

Казахстанская тяжелая атлетика в последние годы постоянно находится в центре внимания отечественных любителей спорта. Здесь наряду с победами наших атлетов на Олимпийских Играх и чемпионатах Мира присутствовали и громкие <nobr>допинг-скандалы.</nobr> Но несмотря на различные проблемы казахстанская земля продолжает растить настоящих богатырей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На этот раз наши земляки-тяжелоатлеты громко заявили о себе, выиграв три золотых медали на завершившимся чемпионате Мира среди молодежи, став попутно третьими в общекомандном зачете. Первое «золото» этого соревнования добыл для нашей команды Алексей Савельев, выступавший в весовой категории до 62 кг.

 — Алексей, кто Вам составил конкуренцию в борьбе за золотую медаль помимо китайского спортсмена?
— Прежде всего, главным моим соперником оказался атлет из российской сборной, который после первого упражнения в рывке и занимал первое место, подняв 128 кг. Я отставал от него на килограмм, зафиксировав в рывке вес 127 кг. У китайского спортсмена в активе было 126 кг, и он шел на третьем месте. Все решилось во втором упражнении, где мне удалось толкнуть вес 154 кг и набрать в сумме 281 кг, чего хватило для завоевания золотой медали чемпиона Мира. Здесь нужно отметить неудачные все три подхода во втором упражнении россиянина, который ни один из них не реализовал. В итоге китайский спортсмен завоевал «серебро» с результатом в сумме двух упражнений 176 кг.

 — После поднятия штанги в рывке, когда Вы отставали от российского тяжелоатлета, была ли уверенность в завоевании «золота»?
— Честно говоря, никаких сомнений в завоевании первого места у меня не возникало, — даже когда я немного отставал от атлета из России. Может, эта уверенность в себе и помогла мне в итоге подняться на высшую ступень пьедестала.

 — Какое упражнение Вам больше импонирует — в рывке или в толчке штанги?
— Лучше мне удается упражнение в рывке, поэтому симпатии у меня больше к этому виду.

 — Какие-то особые приметы перед выходом на помост у Вас есть?
— Да нет, — сказать, что я выхожу на помост специально с правой или с левой ноги, или еще что-то вроде этого, не могу. Все выполняю в обычном режиме, об чем-то таком даже не задумываюсь.

 — Перед молодежным чемпионатом Мира наша команда проходила сборы в Таразе и Казани. Там был представлен состав сборной, который в дальнейшем выступал на чемпионате Мира, или же именно на эти сборах проводился отбор тех, кто представит страну на соревнованиях?
— Нет, на сборах что в Таразе, что в Казани присутствовали те спортсмены, которых тренерский состав заранее определил для участия в мировом чемпионате.

 — Интересно, как лично Вы оказались в тяжелой атлетике?
— Ну, меня изначально в секцию привел старший брат. В дальнейшем заинтересованность ко мне проявил мой нынешний тренер Алексей Иванович Кленовицкий. Благодаря этим людям, я и полюбил данный вид спорта. Сейчас занимаюсь в ДЮСШ города Текели Алматинской области.

Своим мнением о прошедшем чемпионате Мира среди молодежи поделился и наставник новоиспеченного чемпиона Алексей Кленовицкий:

 — Выступления каких стран на прошедшем молодежном чемпионате Мира можно отметить как успешные?
— На этом чемпионате помимо сборной Казахстана тон задавали команды Китая, России и хозяева — спортсмены Таиланда.

 — Сборная Китая показала первый общекомандный результат по завоеванию медалей на этом чемпионате. Намного ли спортсмены этой страны превосходили своих соперников?
— Превосходство китайских атлетов, прежде всего, было в легких весовых категориях, а с веса до 62 кг и выше им уже другие сборные, в том числе и мы, вполне составляли конкуренцию в борьбе за высокие места.

 — К каким ближайшим соревнованиям ведете подготовку?
— Главный турнир из ближайших, к которым мы основательно подготовимся, пройдет летом, когда состоится чемпионат Азии среди молодежи.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Стив Ким: «Я посмотрел бой Головкин - Джейкобс и вживую, и в повторе - GGG победил»

СМИ рассказали, как Джейкобс перехитрил Головкина

Какие сценарии и риски существуют у команды Головкина