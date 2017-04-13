Сырцов заявил, что пока еще не принял решения по своему посту в EWF
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Экс-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов заявил агентству «Р-Спорт», что пока не решил, сохранит ли он за собой должность первого вице-президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) или покинет данный пост.
Сырцов в сентябре 2016 года ушел в отставку с поста главы ФТАР на фоне ряда допинговых скандалов и отстранения российских штангистов от участия в Олимпиаде-2016. Исполняющим обязанности президента ФТАР стал Максим Агапитов, который в ноябре был избран президентом организации. Исполком ФТАР 14 марта единогласно принял решение об отзыве Сырцова с поста первого
«Я еще не принял окончательного решения по своей должности в Европейской федерации тяжелой атлетики, — сказал в телефонном разговоре Сырцов. — Когда я его приму, то сообщу».
Агапитов в четверг сообщил «Р-Спорт», что ФТАР не имеет информации о решении Сырцова и данный вопрос не рассматривался на конгрессе EWF.
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