Сырцов заявил, что пока еще не принял решения по своему посту в EWF

Сырцов в сентябре 2016 года ушел в отставку с поста главы ФТАР на фоне ряда допинговых скандалов и отстранения российских штангистов от участия в Олимпиаде-2016. Исполняющим обязанности президента ФТАР стал Максим Агапитов, который в ноябре был избран президентом организации. Исполком ФТАР 14 марта единогласно принял решение об отзыве Сырцова с поста первого вице-президента EWF. Агапитов в тот же день заявил «Р-Спорт», что окончательный вердикт по Сырцову, если специалист не подаст в отставку, будет вынесен EWF. Сырцов позднее сообщил агентству, что примет решение после конгресса EWF, намеченного на 1 апреля в Хорватии.

«Я еще не принял окончательного решения по своей должности в Европейской федерации тяжелой атлетики, — сказал в телефонном разговоре Сырцов. — Когда я его приму, то сообщу».

Агапитов в четверг сообщил «Р-Спорт», что ФТАР не имеет информации о решении Сырцова и данный вопрос не рассматривался на конгрессе EWF.