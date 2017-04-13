Агапитов: ФТАР не имеет информации о решении Сырцова по должности в EWF

Исполком ФТАР 14 марта единогласно принял решение об отзыве Сергея Сырцова с поста первого вице-президента (EWF). Сырцов в сентябре 2016 года ушел в отставку с поста главы ФТАР на фоне серии допинговых скандалов и отстранения российских штангистов от участия в Олимпиаде-2016. Агапитов ранее сообщил «Р-Спорт», что в данный момент Сырцов не имеет никакого отношения к ФТАР, поскольку в ноябре 2016 года на конференции организации не был избран ни в один из руководящих органов.

«Исполком Федерации тяжелой атлетики России высказал свое мнение по статусу Сырцова и направил его в Европейскую федерацию тяжелой атлетики, — сказал по телефону Агапитов. — Что касается Сырцова, то его реакция нам неизвестна. Он не выходил с нами на связь, поэтому мне трудно что-то сказать по данному вопросу».

«Мы пока не знаем решения Европейской федерации тяжелой атлетики, потому что информацию от нашей федерации они получили только перед началом конгресса EWF (прошедшего 1 апреля в Хорватии). И, естественно, они не смогли включить данный вопрос в повестку заседаний и, видимо, перенесли его на следующий конгресс», — добавил собеседник агентства.