Агапитов: ФТАР не имеет информации о решении Сырцова по должности в EWF
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил агентству «Р-Спорт», что не обладает информацией о решении экс-главы организации Сергея Сырцова оставить или сохранить за собой должность первого вице-президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), поскольку тот не выходит на связь с ФТАР.
Исполком ФТАР 14 марта единогласно принял решение об отзыве Сергея Сырцова с поста первого
«Исполком Федерации тяжелой атлетики России высказал свое мнение по статусу Сырцова и направил его в Европейскую федерацию тяжелой атлетики, — сказал по телефону Агапитов. — Что касается Сырцова, то его реакция нам неизвестна. Он не выходил с нами на связь, поэтому мне трудно
«Мы пока не знаем решения Европейской федерации тяжелой атлетики, потому что информацию от нашей федерации они получили только перед началом конгресса EWF (прошедшего 1 апреля в Хорватии). И, естественно, они не смогли включить данный вопрос в повестку заседаний и, видимо, перенесли его на следующий конгресс», — добавил собеседник агентства.
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