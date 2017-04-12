Турнир по тяжелой атлетике памяти Костылева соберет в Витебске спортсменов из шести стран

Открытое первенство среди юниоров и юниорок памяти заслуженного мастера спорта Николая Костылева пройдет в Витебске с 12 по 15 апреля. В соревнованиях примут участие команды городов Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Спортсмены будут соревноваться на базе нового зала тяжелой атлетики по улице Спортивной.

Торжественное открытие соревнований состоится 13 апреля в 14.00 при участии руководства Витебского облисполкома, руководителей спортивных федераций региона, спортивных учреждений города, общественности.

Костылев Николай Григорьевич (1938 -1993) — заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, чемпион мира 1955 года в легком весе (67,5 кг), двукратный чемпион Европы 1955 и 1956 годов. Первым в мире среди легковесов преодолел неприступный рубеж 380 кг в сумме троеборья. Установил 8 рекордов мира и 9 рекордов СССР.