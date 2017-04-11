Белорус Константин Куровский завоевал золотую медаль на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Бангкоке

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В весовой категории свыше 94 кг представитель Гродненский школы тяжелой атлетики сумел успешно выполнить все три попытки в рывке, показав в итоге результат 165 кг. Удачно для белоруса сложилось и второе упражнение — толчок. Его результат — 195 кг. В итоге Константин Куровский набрал в двоеборье 360 кг (165+195 кг) и опередил на восемь килограмм ближайшего конкурента Дмитрия Гогичаева из России — 352 кг (155+197 кг). Бронзовым призером юниорского чемпионата мира стал иранец Мохаммедреза Рошани — 347 кг (156+191 кг).

Золотая медаль Константина Куровского стала единственной для белорусской команды в двоеборье. Как сообщалось, четвертое место на турнире в Бангкоке заняла белоруска Сюзанна Володько (весовая категория до 58 кг). В соревнованиях среди юниоров в категории до 69 кг белорус Илья Жерновский на чемпионате мира занял пятое место.