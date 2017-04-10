Казахстанские тяжелоатлеты на чемпионате мира завоевали все лицензии на юношескую Олимпиаду

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На турнире в таиландском Бангкоке подопечные Бахыта Ахметова выиграли шесть медалей (3+1+2). Впервые в истории и мужская, и женская сборные Казахстана заняли третьи места в общекомандном зачете.

Чемпионами мира стали Ольга Пастухова (до 75 килограммов), Артем Антропов (до 85 кг) и Анатолий Савельев (до 62 кг). Серебряную медаль выиграла Дарья Павлова (до 63 кг), а бронзовые — Асылжан Бектай (до 77 кг) и Карина Кузганбаева (до 69 кг).

Успешное выступление на чемпионате мира позволило Казахстану добыть максимальное количество лицензий на юношескую Олимпиаду. Четыре путевки на Игры распределятся поровну: две у мужчин и столько же у женщин.

Третья юношеская Олимпиада пройдет с 1 по 12 октября 2018 года в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

На предыдущих двух юношеских Играх Казахстан в выиграл в общей сложности пять медалей в тяжелой атлетике. В Сингапуре в 2010 году «золото» завоевала Жазира Жаппаркуль (до 63 кг), «серебро» — Зульфия Чиншанло (до 58 кг), а «бронзу’добыл Рустам Сыбай (до 77 кг). Спустя четыре года в китайском Нанкине бронзовыми призерами стали Жаслан Калиев (до 77 кг) и Татьяна Капустина (свыше 63 кг).