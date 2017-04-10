Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29382293/
10 апреля 2017, 22:18 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Казахстанские тяжелоатлеты на чемпионате мира завоевали все лицензии на юношескую Олимпиаду

Сборная Казахстана завершила выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике для спортсменов не старше 17 лет, передает корреспондент Vesti.kz.

Игры пройдут в Аргентине в 2018 году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На турнире в таиландском Бангкоке подопечные Бахыта Ахметова выиграли шесть медалей (3+1+2). Впервые в истории и мужская, и женская сборные Казахстана заняли третьи места в общекомандном зачете.

Чемпионами мира стали Ольга Пастухова (до 75 килограммов), Артем Антропов (до 85 кг) и Анатолий Савельев (до 62 кг). Серебряную медаль выиграла Дарья Павлова (до 63 кг), а бронзовые — Асылжан Бектай (до 77 кг) и Карина Кузганбаева (до 69 кг).

Успешное выступление на чемпионате мира позволило Казахстану добыть максимальное количество лицензий на юношескую Олимпиаду. Четыре путевки на Игры распределятся поровну: две у мужчин и столько же у женщин.

Третья юношеская Олимпиада пройдет с 1 по 12 октября 2018 года в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

На предыдущих двух юношеских Играх Казахстан в выиграл в общей сложности пять медалей в тяжелой атлетике. В Сингапуре в 2010 году «золото» завоевала Жазира Жаппаркуль (до 63 кг), «серебро» — Зульфия Чиншанло (до 58 кг), а «бронзу’добыл Рустам Сыбай (до 77 кг). Спустя четыре года в китайском Нанкине бронзовыми призерами стали Жаслан Калиев (до 77 кг) и Татьяна Капустина (свыше 63 кг).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Букмекеры понизили шансы Сондерса на победу в возможном бою с Головкиным

"Канело" станет легендой и побьет Геннадия Головкина - Бернард Хопкинс

Тайсон Фьюри едва не подрался с временным чемпионом WBA на выставке в Кельне