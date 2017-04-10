Штангисты берут лицензии на ОИ

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Казахстанские штангисты весьма успешно выступили на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Помимо завоевания медалей — наши ребята сумели завоевать три золота, серебро и две бронзы, — основной задачей было получение максимального количества путевок на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Аргентине. Наша дружина с этим справилась — были завоеваны максимальные четыре лицензии: по две у парней и девушек.

Стоит отметить, что на чемпионате мира выступили 16 казахстанцев. И все они справились со своими задачами, внеся необходимую лепту в завоевание лицензий — никто не допустил срыва и не «забаранил».

Следующим крупным стартом для штангистов станет уже взрослый чемпионат Азии, который пройдет с 21 по 29 апреля в Ашхабаде, Туркменистан.

Выступление казахстанцев на ЮЧМ в Бангкоке:

Юноши:

56 кг

…7. Ерасыл Ергенбай — 220 кг (95+125).

…22. Сайрамкез Акмолда — 200 (90+210).

62 кг

1. Анатолий Савельев — 281 кг (127+154).

…22. Сайхан Тайсуев — 237 кг (105+132).

69 кг

…8. Еламан Сейтказы — 284 кг (123+161).

…14. Максим Ню — 270 кг (120+150).

77 кг

…3. Асылжан Бектай — 306 кг (140+166).

85 кг

1. Артем Антропов — 323 кг (138+185).

Девушки:

48 кг

…13. Диана Серебрякова — 149 кг (65+84).

58 кг

…18. Гульдана Жунис — 166 кг (73+93).

…23. Махаббат Серикболкызы — 163 кг (76+87).

63 кг

…2. Дарья Павлова — 201 кг (90+111).

69 кг

…3. Карина Кузганбаева — 207 кг (94+113).

75 кг

1. Ольга Пастухова — 211 кг (91+120).

…6. Мария Базаркина — 188 кг (83+105).

+ 75 кг

…8. Гульжан Кумарбекова — 202 кг (87+115).