Штангисты берут лицензии на ОИ
Сборная Казахстана завершила выступление на лицензионном чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщает prosports.kz.
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Казахстанские штангисты весьма успешно выступили на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Помимо завоевания медалей — наши ребята сумели завоевать три золота, серебро и две бронзы, — основной задачей было получение максимального количества путевок на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Аргентине. Наша дружина с этим справилась — были завоеваны максимальные четыре лицензии: по две у парней и девушек.
Стоит отметить, что на чемпионате мира выступили 16 казахстанцев. И все они справились со своими задачами, внеся необходимую лепту в завоевание лицензий — никто не допустил срыва и не «забаранил».
Следующим крупным стартом для штангистов станет уже взрослый чемпионат Азии, который пройдет с 21 по 29 апреля в Ашхабаде, Туркменистан.
Выступление казахстанцев на ЮЧМ в Бангкоке:
Юноши:
56 кг
…7. Ерасыл Ергенбай — 220 кг (95+125).
…22. Сайрамкез Акмолда — 200 (90+210).
62 кг
1. Анатолий Савельев — 281 кг (127+154).
…22. Сайхан Тайсуев — 237 кг (105+132).
69 кг
…8. Еламан Сейтказы — 284 кг (123+161).
…14. Максим Ню — 270 кг (120+150).
77 кг
…3. Асылжан Бектай — 306 кг (140+166).
85 кг
1. Артем Антропов — 323 кг (138+185).
Девушки:
48 кг
…13. Диана Серебрякова — 149 кг (65+84).
58 кг
…18. Гульдана Жунис — 166 кг (73+93).
…23. Махаббат Серикболкызы — 163 кг (76+87).
63 кг
…2. Дарья Павлова — 201 кг (90+111).
69 кг
…3. Карина Кузганбаева — 207 кг (94+113).
75 кг
1. Ольга Пастухова — 211 кг (91+120).
…6. Мария Базаркина — 188 кг (83+105).
+ 75 кг
…8. Гульжан Кумарбекова — 202 кг (87+115).
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