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10 апреля 2017, 16:45 | Летние: Тяжелая атлетика | PROСПОРТ - Казахстан

Штангисты берут лицензии на ОИ

Сборная Казахстана завершила выступление на лицензионном чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщает prosports.kz.

Сборная Казахстана завершила выступление на лицензионном чемпионате мира по тяжелой атлетике. Увеличить
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Казахстанские штангисты весьма успешно выступили на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Помимо завоевания медалей — наши ребята сумели завоевать три золота, серебро и две бронзы, — основной задачей было получение максимального количества путевок на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Аргентине. Наша дружина с этим справилась — были завоеваны максимальные четыре лицензии: по две у парней и девушек.

Стоит отметить, что на чемпионате мира выступили 16 казахстанцев. И все они справились со своими задачами, внеся необходимую лепту в завоевание лицензий — никто не допустил срыва и не «забаранил».

Следующим крупным стартом для штангистов станет уже взрослый чемпионат Азии, который пройдет с 21 по 29 апреля в Ашхабаде, Туркменистан.

Выступление казахстанцев на ЮЧМ в Бангкоке:

Юноши:

56 кг

…7. Ерасыл Ергенбай — 220 кг (95+125).

…22. Сайрамкез Акмолда — 200 (90+210).

62 кг

1. Анатолий Савельев — 281 кг (127+154).

…22. Сайхан Тайсуев — 237 кг (105+132).

69 кг

…8. Еламан Сейтказы — 284 кг (123+161).

…14. Максим Ню — 270 кг (120+150).

77 кг

…3. Асылжан Бектай — 306 кг (140+166).

85 кг

1. Артем Антропов — 323 кг (138+185).

Девушки:

48 кг

…13. Диана Серебрякова — 149 кг (65+84).

58 кг

…18. Гульдана Жунис — 166 кг (73+93).

…23. Махаббат Серикболкызы — 163 кг (76+87).

63 кг

…2. Дарья Павлова — 201 кг (90+111).

69 кг

…3. Карина Кузганбаева — 207 кг (94+113).

75 кг

1. Ольга Пастухова — 211 кг (91+120).

…6. Мария Базаркина — 188 кг (83+105).

+ 75 кг

…8. Гульжан Кумарбекова — 202 кг (87+115).

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