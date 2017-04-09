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9 апреля 2017, 15:54 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Казахстан выиграл второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана выиграла еще две медали на чемпионате мира среди юношей и девушек (до 17 лет) по тяжелой атлетике в таиландском Бангкоке, передает корреспондент Vesti.kz.

Копилка команды пополнилась также бронзовой медалью. Увеличить
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В весовой категории до 85 килограммов «золото» завоевал Артем Антропов. По сумме двух упражнений казахстанец показал результат — 323 килограмма (148+185). Серебряную медаль выиграл представитель Польши — 318 (143+175), а бронзовым призером стал спортсмен из Ирана — 304 (132+172).

У девушек в весовой категории до 69 килограммов бронзовой призеркой стала Карина Кузганбаева. По сумме двух упражнений она показала результат — 207 килограммов (94+113). Казахстанку опередили представители Южной Америки. «Серебро» в этом весе у спортсменки из Колумбии — 209 (95+114), а «золото» выиграла представительница Эквадора — 220 (100+120).

На данный момент в активе сборной Казахстана пять медалей на ЧМ. Ранее бронзовым призером стал Асылжан Бектай (до 77 килограммов), «серебро» завоевала Дарья Павлова (до 63 килограммов), а золотую медаль выиграл Анатолий Савельев (до 62 килограммов). Завершатся соревнования завтра, 10 апреля.

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