Белорусская тяжелоатлетка Сюзанна Володько заняла четвертое место на юниорском ЧМ

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По сумме выступлений в рывке и толчке Сюзанна Володько показала результат — 184 кг (83 кг+101 кг). Белоруска могла оказаться и в числе призеров, если бы в заключительной попытке смогла зафиксировать штангу весом 104 кг, но неудачная попытка отбросила ее на четвертую итоговую позицию. Победителем в категории до 58 кг стала Нурай Левент из Турции — 191 кг (84 кг+107 кг). Серебряную медаль завоевала Мария Ханхур из Украины — 186 кг (84 кг+102 кг), бронзовую — Кумушхон Файзуллаева из Узбекистана — 185 кг (79 кг + 106 кг).

В соревнованиях среди юниоров в категории до 69 кг белорус Илья Жерновский на чемпионате мира занял пятое место — 289 кг (134 кг +155 кг). Лучшим стал Кларенс Каммингз из США — 322 кг (137кг + 185кг).

На взрослом чемпионате Европы в хорватском Сплите белорусский тяжеловес Алексей Мжачик выиграл соревнования в группе В с результатом 400 кг (182 кг + 218 кг), но в общем зачете разместился на восьмой строке итогового протокола. Чемпион Европы в категории свыше 105 кг стал Лаша Талахадзе из Грузии — 467 кг (217 кг + 250 кг). В категории до 94 кг белорус Александр Берсанов показал шестой результат в сумме двоеборья — 371 кг (166 кг + 205 кг). Золотую медаль завоевал Адам Малигов — 388 кг (180 кг + 208 кг).

На счету белорусской команды на континентальном форуме две бронзовые награды в двоеборье: в категории до 53 кг у Людмилы Панковой и в весе до 69 кг у Анастасии Михаленко.