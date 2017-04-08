Российский штангист Албегов занял четвертое место на ЧЕ в Хорватии
СПЛИТ /Хорватия/, 8 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский тяжелоатлет Руслан Албегов, выступающий в весовой категории свыше 105 кг, стал четвертым на чемпионате Европы в хорватском Сплите.
По сумме двух упражнений — рывка и толчка — Албегов поднял 433 кг (196 в рывке и 237 в толчке).
Первое место занял грузин Лаша Талахадзе (467), второе — армянин Гор Минасян (446), третье — его соотечественник Рубен Алексанян (434).
29-летний Албегов — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный победитель чемпионатов мира (2013, 2014) и Европы (2012, 2013).
На ЧМ-2014, который проходил в
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