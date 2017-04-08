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8 апреля 2017, 18:00 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Каширина заявила, что ее цель — золото ОИ, надо быть сильнее всех на две головы

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованная российская спортсменка Татьяна Каширина после своей победы на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Сплите, заявила, что ее основная задача — добиться победы на Олимпиаде-2020 в Токио, а предвзятое отношение к России требует быть сильнее всех соперниц на две головы.

Каширина в субботу победила в новой для нее весовой категории — свыше 90 килограммов, ранее спортсменка выигрывала в весе свыше 75 кг. Это золото стало для 26-летней спортсменки седьмым на чемпионатах Европы. Россиянка также является четырехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. На Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро российские штангисты допущены не были из-за допинг-скандала вокруг российского спорта.

«Каждая медаль чемпионата Европы ценна по-своему, — сказала Каширина журналистам. — Но после того как нашу команду не пустили на Олимпиаду, я два месяца не тренировалась. И теперь моя главная задача — хорошо пройти весь олимпийский цикл и успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года. А чтобы преодолеть такое предвзятое отношение к России, мне надо быть на две головы сильнее соперниц. И на чемпионате Европы у меня была задача прибавить свои результаты по сравнению с выступлением на (февральском) Кубке России. И у меня это получилось».

«Так как мне не дали в Рио-де-Жанейро завоевать свою золотую медаль, к которой я шла четыре года после Игр в Лондоне, я буду стараться делать все возможное, чтобы дойти к своей цели, — подчеркнула спортсменка. — А время все расставит на свои места. И я пока только начала входить в форму. Завтра мы вылетаем домой, а послезавтра у меня уже две тренировки».
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Кузнецов: Сборные России по тяжелой атлетике уже отработали на пять с минусом на ЧЕ

СПЛИТ (Хорватия), 8 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Женская и мужская сборные России уже заслуживают отметки пять с минусом за выступление на чемпионате Европы в хорватском Сплите, даже без учета результатов в двух заключительных весовых категориях, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), председатель тренерского совета ФТАР, старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.
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