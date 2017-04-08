Каширина в субботу победила в новой для нее весовой категории — свыше 90 килограммов, ранее спортсменка выигрывала в весе свыше 75 кг. Это золото стало для 26-летней спортсменки седьмым на чемпионатах Европы. Россиянка также является четырехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. На Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро российские штангисты допущены не были из-за допинг-скандала вокруг российского спорта.

«Каждая медаль чемпионата Европы ценна по-своему, — сказала Каширина журналистам. — Но после того как нашу команду не пустили на Олимпиаду, я два месяца не тренировалась. И теперь моя главная задача — хорошо пройти весь олимпийский цикл и успешно выступить на Олимпийских играх 2020 года. А чтобы преодолеть такое предвзятое отношение к России, мне надо быть на две головы сильнее соперниц. И на чемпионате Европы у меня была задача прибавить свои результаты по сравнению с выступлением на (февральском) Кубке России. И у меня это получилось».