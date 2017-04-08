Каширина заявила, что ее цель — золото ОИ, надо быть сильнее всех на две головы
СПЛИТ (Хорватия), 8 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованная российская спортсменка Татьяна Каширина после своей победы на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в Сплите, заявила, что ее основная задача — добиться победы на Олимпиаде-2020 в Токио, а предвзятое отношение к России требует быть сильнее всех соперниц на две головы.
Каширина в субботу победила в новой для нее весовой категории — свыше 90 килограммов, ранее спортсменка выигрывала в весе свыше 75 кг. Это золото стало для 26-летней спортсменки седьмым на чемпионатах Европы. Россиянка также является четырехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. На Олимпиаду-2016 в
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